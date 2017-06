Encuesta revela que solo 17% de los estadounidenses aprueba proyecto de ley de salud del Senado

Los orígenes de ADAPT se remontan al 5 de julio de 1978, cuando 25 personas discapacitadas obstruyeron el tráfico para exigir algo que no habían podido alcanzar por otros medios: poder usar el transporte público. Se colocaron frente y detrás de autobuses de la ciudad que no podían usar porque no tenían accesibilidad. Esta forma de protesta se ha repetido a lo largo de los años. En la imagen, dos hombres bloquean el paso de un bus en Denver en 1997.

Foto: David Zalubowski/AP | Univision

