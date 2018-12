Corte Suprema rechaza esfuerzos estatales para bloquear fondos de Planned Parenthood

El dinero no se usa para abortos. Pero quienes se oponen al procedimiento han dicho que Planned Parenthood no debe recibir ningún dinero del gobierno, después de que circularan videos sumamente editados que aseguraban que la organización se beneficia de las ventas de tejido fetal para investigación médica, algo que no ha podido comprobarse: las investigaciones realizadas por esos videos no han dado a lugar a ningún cargo criminal.