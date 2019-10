Un juez federal bloquea temporalmente la restrictiva ley de abortos en Georgia y evita su entrada en vigencia

Muchos siguen refiriéndose a ese momento en que se detecta la actividad del tejido fetal ecomo "latido del corazón", pero médicos han aclarado en varias ocasiones que se trata de una imprecisión, pues en ese momento el embrión aún no ha desarrollado ningún corazón que lata. Según el American College of Obstetricians and Gynecologists, el término no refleja el desarrollo fetal, ni tampoco lo que dice la ciencia.