Brote de listeria en productos cárnicos y avícolas de Yu Shang Food: hay 11 casos reportados y un bebé fallecido

Video Retiran más de 72,000 libras de cárnicos y aves por una contaminación con listeria: esto debes saber

Un nuevo brote de listeria asociado con una marca de productos cárnicos y avícolas listos para comer ha dejado hasta el momento 11 personas infectadas, entre ellas un bebé fallecido en California, informaron las autoridades de Estados Unidos.

Las infecciones están relacionadas con productos preelaborados de la marca Yu Shang Food, con sede en Spartanburg, Carolina del Sur. Estos productos, entre los que se encuentran piernas y patas de cerdo y pollo, lengua de cerdo y pato, cuello de pato, jarretes, y otras piezas ya cocinadas, fueron retirados por la empresa por primera vez el 9 de noviembre. Luego ampliaron la lista el pasado jueves.

Llevan el número de establecimiento “P-46684” o “EST. M46684” dentro de la marca de inspección del Departamento de Agricultura (USDA en inglés).

"Estos artículos se enviaron a puntos de venta minoristas de todo el país y estaban disponibles para su compra en línea", precisó el USDA en un comunicado. Los productos afectados fueron fabricados antes del 28 de octubre. Yu Shang Food ha retirado aproximadamente 72,240 libras de estos productos. Mira aquí la lista completa.

Uno de los productos de Yushang afectados y retirados. Imagen FSIS/USDA



Las autoridades recomiendan a todas las personas que que los hayan comprado que los desechen y que limpien bien las superficies y el frigoríco en donde fueron almacenados, ya que la listeria puede sobrevivir en las neveras a baja temperatura e infectar otros alimentos.

El problema se descubrió cuando un producto listo para comer de Yu Shang Food dio positivo por listeria el pasado 21 de octubre. También se detectó listeria en pruebas adicionales de productos y muestras ambientales recolectadas por el Servicio de Inocuidad e Inspección de Alimentos del Departamento de Agricultura de EEUU (FSIS en inglés).

"Trabajando en conjunto con socios de salud pública, el FSIS determinó que existe un vínculo entre los productos cárnicos y avícolas listos para consumir de Yu Shang Food, Inc. y un grupo de casos de la enfermedad", determinó el FSIS.

Quiénes son las víctimas de este brote de listeria

Los 11 casos de infección por Listeria monocytogenes asociados a este brote se han registrado en cuatro estados: siete en California, dos en Illinois, uno en Nueva York y otro en Nueva Jersey. De los 11 pacientes identificados, nueve han tenido que ser hospitalizados, detallaron los Centros de Prevención y Control de Enfermedades (CDC en inglés).

Los pacientes tienen desde meses de vida hasta 86 años, con una edad promedio de 64. El bebé que murió fue diagnosticado con la infección, al igual que su madre embarazada. El pequeño tenía un hermano gemelo que también falleció, pero no se encontró listeria en sus muestras, por lo que no se incluye entre los 11 casos, informaron los CDC. También hubo otro bebé entre los enfermos, que se recuperó.

"El número real de personas afectadas en este brote probablemente sea mayor que el reportado y el brote puede no estar limitado a los estados con casos conocidos", señaló la agencia.

Listeria: estos son los síntomas

Por lo general las personas infectadas comienzan a experimentar síntomas en las dos semanas posteriores al consumo de los alimentados contaminados. Eston suelen ser dolores musculares, de cabeza, fiebre, fatiga, confusión, rigidez en el cuello, pérdida de equilibrio e incluso convulsiones, según los CDC.

Las personas con mayor riesgo de enfermarse de gravedad son las mayores de 65 años, las mujeres embarazadas y las personas con sistemas inmunes debilitados.

