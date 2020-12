Qué pueden esperar los adultos mayores de la vacuna contra el coronavirus

Lo que sigue es lo que se sabe, lo que no se sabe y lo que se avecina.

Calendario para tomar decisiones

Marco de asignación

La decisión de la ACIP llega a pesar de la falta de pruebas de que las vacunas de Pfizer y Moderna son efectivas y seguras para personas mayores débiles y vulnerables en centros de cuidados a largo plazo . Las vacunas no se probaron en esta población. Los funcionarios federales insisten en que se vigilarán los efectos secundarios. (En el Reino Unido, donde ya se comenzó a vacunar, se informó sobre casos de reacción alérgica a la vacuna de Pfizer).

Los siguientes en la lista probablemente sean los trabajadores esenciales que no pueden trabajar desde casa , como policías, bomberos, maestros y personas empleadas en el procesamiento y transporte de alimentos, según las deliberaciones de la comisión del 23 de noviembre, aunque no se llegó a una votación formal.

Quedan fuera de la lista los cuidadores , que prestan un apoyo esencial a los adultos mayores vulnerables de la comunidad, y son una fuerza laboral no remunerada de millones de personas.

Establecer prioridades

Suministros disponibles

Reconoció que se trataba de estimaciones, basadas en la información que había recibido. Pfizer y Moderna aún no han especificado cuánta vacuna se entregará y cuándo. Tampoco está claro cuándo estarán disponibles otras vacunas que están siendo investigadas —13 de ellas están en la fase 3 de los ensayos clínicos— o cuál podría ser su capacidad de producción mensual.

Cuestiones de distribución

A medida que se distribuyan las vacunas de Pfizer y Moderna, un grupo muy vulnerable podría tener dificultades para obtenerlas: 2 millones de adultos mayores que no pueden salir de casa y otros 5,3 millones con impedimentos físicos que tienen problemas para desplazarse.

La vacuna de Pfizer debe almacenarse a menos 70 grados centígrados, para lo cual se necesita un equipo especial con el que no cuentan los pequeños hospitales, clínicas o consultorios médicos. La vacuna de Moderna necesita ser almacenada a largo plazo a menos 20 grados centígrados.

Landmark Health proporciona atención médica en el hogar a más de 120,000 adultos mayores frágiles, y con enfermedades crónicas, en 15 estados. "No tenemos la capacidad de almacenar y distribuir estas vacunas a nuestra población", señaló el doctor Michael Le, cofundador y director médico de la compañía.

Enfrentar la desconfianza

“Lo que más me preocupa son los efectos secundarios”, dijo. "Es posible que no podamos conocer los efectos secundarios graves pero raros hasta que millones de personas reciban las vacunas". Pero esa es una apuesta que está dispuesta a hacer. Inouye no solo recibirá una vacuna, sino que le dijo a su madre de 91 años, que vive en un centro de vida asistida, que diga “sí” cuando se le ofrezca una.