'Plandemia': la teoría conspirativa que se hizo viral a base de historias absurdas y sin sentido

“Si no detenemos esto ahora, no solo podemos olvidarnos de nuestra república y nuestra libertad, sino que podemos olvidar a la humanidad porque esta agenda nos matará”, dice la doctora Judy Mikovits. Esa afirmación es apenas una de las citas del video “Plandemic” o "Plandemia" que fue visto por más de 8 millones de personas antes de que fuera retirado de las plataformas de YouTube, Facebook y Vimeo.

Judy Mikovits, responde: “No usaría la palabra creó. Pero no se puede decir que ocurrió naturalmente a través del laboratorio”.

Willis pregunta también a la doctora Mikovits si tiene alguna idea de dónde ocurrió, a lo que Mikovits responde: “Oh, sí, estoy segura de que ocurrió entre los laboratorios Fort Detrick Carolina del Norte , del Instituto de Investigación de Enfermedades Infecciosas del Ejército de EEUU y el laboratorio de Wuhan (China)”, una expresión clásica de teorías conspirativas que no dan pruebas ni mucho menos citan fuentes confiables.

Lo único claro respecto a la posibilidad de que el nuevo coronavirus haya salido de un laboratorio en Wuhan parte de cables diplomáticos de la embajada de EEUU en Pekín que indican que las medidas de seguridad en él no eran suficientes y que eso ponía en riesgo a los trabajadores y científicos que desde hace años trabajan en el estudio del coronavirus en murciélagos y cómo este pasa a los humanos.

Pero afirmar que salió del laboratorio chino no hay pruebas que lo confirmen.

El gobierno de Trump asegura que tiene “enormes pruebas” de que el coronavirus se creó en el laboratorio en Wuhan, pero hasta la fecha no las ha presentado a la opinión pública.

Para científicos como el doctor George Rutherford , epidemiólogo y experto en enfermedades infecciosas de la Universidad de California en San Francisco (UCSF) “estas afirmaciones no son particularmente de gran ayuda ni tampoco que se diga que hay encubrimiento de China, sin siquiera conocer las particularidades de la pandemia”.

“Obviamente, Internet no es un medio de revisión de hechos”, dijo Ruherford a Univision Noticias. “Este asunto del coronavirus es muy complicado y la gente no debería dejarse engañar por información falsa”.

La pérdida de credibilidad

De acuerdo con el diario británico The Guardian , la doctora Mikovits perdió credibilidad hace más de dos décadas cuando un artículo del que fue coautora en la revista Science fue retirado. Ella alegaba que su investigación mostró que un retrovirus de ratón causó el síndrome de fatiga crónica.



“Sin fundamento científico, ella ya venía publicando cosas controversiales, pero en la ciencia, todo lo que se dice tiene que ser documentado”, expresó a Univision Noticias, el doctor Kasein González, médico familiar del St. Joseph Hospital, en Orange, California. “Creo que se trata de alguien a quien no le ha quedado más que querer destruir la reputación de otra gente. ¿Cómo es posible decir que una máscara activa el virus? Eso sucede solamente si la máscara está contaminada, pero no es posible que todos llevemos el virus en el cuerpo; eso no tiene sentido”.