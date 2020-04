Quién es Anthony Fauci, el doctor que quedó atrapado entre Trump y quienes critican su respuesta al coronavirus

“Déjame explicarte cuán lleno de mierda estaba el Dr. Doom Fauci en su entrevista con CNN. Comienza diciendo que realmente no tiene idea de cuántos morirán porque los modelos no son confiables. Luego adivina entre 100 y 200.000 y luego dice que no nos dejemos llevar por eso. Sólo di que no sabes”, fue uno de los últimos tuit que el comentarista radial y pro Trump, Bill Mitchell, esta semana.