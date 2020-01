Mueren porque no pueden pagar el tratamiento médico: el precio de vivir en EEUU, el país más próspero del mundo

Buscar o no ayuda médica por no saber cuánto terminarás pagando es una diatriba que enfrentan millones de estadounidenses, y ésta adquiere otra dimensión cuando se trata de personas que deben someterse a costosos tratamientos contra enfermedades serias.

Tengan o no seguro, muchas deciden postergarlo : 1 de cada 4, según revela una encuesta reciente de Gallup. Allí también se observa que el porcentaje de quienes lo hacen es mayor en hogares con un ingreso inferior a 40,000 dólares anuales al año: 36% frente a 25% de la población general.

“Racionar” el acceso a la salud con frecuencia empeora sus pronósticos y muchas hasta pierden la vida por no poder recibir tratamiento oportuno. Fue lo que le ocurrió a Anamaria Markle, de New Jersey, quien fue diagnosticada con cáncer de ovario estadio tres en 2017, y es uno de los estremecedores casos que recoge un reportaje del diario británico The Guardian sobre el tema.