Obamacare rompe el récord de personas inscritas: 21.3 millones de asegurados

Video Se acaba el tiempo para inscribirte a Obamacare: conoce los plazos dependiendo del estado donde vives

Cerca de 21.3 millones de personas se inscribieron en seguros de salud a través de los mercados contemplados en la Ley de Cuidados de Salud Asequible, popularmente conocida como Obamacare, anunció este miércoles la Casa Blanca en un comunicado.

Las inscripciones marcaron un aumento de 5 millones desde el año pasado, un récord por tercer año consecutivo. El incremento, según funcionarios de la Administración Biden, obedece en parte a que algunos estados "desmantelaron" las protecciones de la era de la pandemia en Medicaid, excluyendo a millones de personas del programa de atención médica.

PUBLICIDAD

Aproximadamente una cuarta parte de las personas que seleccionaron planes son nuevos consumidores.

Las cifras de inscripción reflejan un aumento de aproximadamente el 80% en las inscripciones vía Obamacare desde que el presidente Biden asumió el cargo en 2021 y amplió los subsidios disponibles para los consumidores.

El nivel récord de inscripción se produce mientras el expresidente Donald Trump, en busca de la nominación del Partido Republicano, promete una vez más derogar el programa si es elegido presidente, y reemplazarlo con un plan mejor, pero aún no lo ha explicado cómo sería.

"La población estadounidense ha dejado claro: no quieren que la Ley del Cuidados de Salud Asequible se debilite y se derogue, quieren que se fortalezca y proteja", dijo Biden en un comunicado.

Biden ha tomado varias medidas para mejorar el atractivo de Obamacare, incluido el fortalecimiento de los subsidios federales a las primas hasta 2025 y permitir que más familias califiquen para recibir asistencia.

Un programa popular, difícil de desmantelar

El secretario de Salud y Servicios Humanos, Xavier Becerra, dijo a la cadena de noticias CNN que el incremento de las inscripciones en seguros se explica porque 4 de cada 5 personas pueden encontrar planes con primas de $10 al mes o menos, después de los subsidios federales.

El amplio programa de salud, que incluye mercados para que los consumidores busquen cobertura de salud, incentivos federales para que los estados expandan Medicaid y protecciones para personas con condiciones de salud preexistentes, fue considerado uno de los logros más destacados del expresidente Barack Obama.

PUBLICIDAD

Después de su aprobación en 2010, los republicanos hicieron campaña con promesas de "derogar Obamacare". El programa sobrevivió a múltiples intentos de derogación durante los cuatro años de Trump en el cargo, y los republicanos del Congreso han sido cautelosos acerca de renovar sus intentos de reforma, ya que las encuestas sobre el tema favorecen fuertemente a los demócratas.

Aproximadamente 6 de cada 10 estadounidenses tienen una opinión favorable al programa, según encuestas de KFF, un grupo de investigación en políticas de salud, citado por Washington Post.

Y una de las razones de su creciente popularidad es la expansión de Medicaid, que es independiente del seguro privado vendido en los mercados y ha ayudado a personas de bajos recursos a tener asistencia médica.