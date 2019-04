¿No puedes pagar lo que te recetó el médico? Estos trucos pueden evitar que te quedes sin tratamiento

Te sientes mal. Vas al médico. Te receta un tratamiento. Pero cuando llegas a la farmacia te das cuenta de que acceder a esa cura no será tan sencillo: no puedes pagar por el medicamento . Lejos de ser una excepción, esta situación es cada vez más frecuente en EEUU, donde el costo es una gran barrera para el acceso a la salud .

También lo comprueba un reporte publicado hace poco por el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades al revelar que 1 de cada 3 pacientes sin seguro médico no puede costear el tratamiento que le prescribieron . Una realidad que toca de cerca a los hispanos si se toma en cuenta que son más propensos a no estar asegurados.

Incluso con seguro médico, hay quienes no logran hacer frente a ese gasto, bien sea porque su seguro no cubre ese fármaco en particular, o porque el copago que les corresponde sigue siendo muy elevado. Así ocurrió a la venezolana residenciada en Texas, Zoey Muguerza que, al llegar a la farmacia, se enteró de que la pastilla que le habían prescrito para la diabetes tipo 2 -Xigduo- no era cubierta por su póliza y le costaba 800 dólares para el suministro de un mes. “Intenté disputarlo con el seguro, pero no lo logré”, cuenta a Univision Noticias.