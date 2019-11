Cada vez mueren más adultos jóvenes en EEUU: los hispanos no son la excepción

Lejos de aumentar con los avances de la ciencia y el progreso, la expectativa de vida en Estados Unidos -el país más próspero del planeta- está retrocediendo consecutivamente desde hace tres años. Adultos de mediana edad y de todas las razas están muriendo a una tasa alarmante y no hay una única causa a la que se puede atribuir esta tendencia, revela un demoledor reporte publicado en el Journal of the American Medical Association este martes.