Desde que Trump llegó al poder, el índice de no asegurados en EEUU aumentó. Hoy es el más alto de los últimos 4 años

Según los hallazgos, el índice de no asegurados pasó de 10.9% a finales de 2016 a 13.7% en 2018 . Esto quiere decir que desde que Trump asumió la presidencia, hay 7 millones más de personas sin seguro médico en el país.

El dato no extraña si se revisan las acciones que esta Administración ha tomado en materia de acceso a la salud. Intentos por derogar Obamacare y debilitarlo , eliminación del Mandato Individual , creación de normas más estrictas para inscribirse en Medicaid y amenazas de que el uso de ciertos programas de salud públicos puede atentar contra el status migratorio de las personas son algunas de ellas.

La data de Gallup muestra que los grupos demográficos que más ha perdido cobertura son los estadounidenses jóvenes, las personas de bajos ingresos y las mujeres, lo que contrasta con la reducción de la tasa de desempleo . En tiempos de bonanza económica lo usual es ver que la tasa de no asegurados descienda.

Ya a finales de 2018, un reporte de la Universidad de Georgetown reveló que la cantidad de niños no asegurados en Estados Unidos aumentó por primera vez en una década.

Debido al alto costo de la medicina en EEUU, muchas personas sin seguro médico no obtienen los tratamientos que necesitan, lo que puede poner en peligro su salud. Un estudio de la Fundación Kaiser determinó que en 2017 los adultos no asegurados eran hasta tres veces más propensos a posponer o no recibir ayuda médica debido al costo.