“Acabo de comprar 2 vías de insulina para mi hija y pagué 524 dólares con una tarjeta de descuento. Fue todo lo que pude comprar. Salí de la farmacia, me senté en el carro y estallé en llanto. No tengo el dinero, solamente amor y preocupación 24/7”, tuiteó Doreen Rudolph en un post que se hizo viral.

“Recuerdo haber ido a la farmacia con mi receta médica e intentar comprar mi insulina y me dijeron que una costaba más de 400 dólares. No sabía que mi seguro todavía no había entrado en efecto. Necesito dos vías al mes, lo que implicaba un desembolso de mil dólares. Simplemente no lo tenía”, relató Lewis.