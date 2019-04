Los inmigrantes hispanos en EEUU son más propensos a sufrir de diabetes. Explicamos por qué

Las estadísticas son claras: en Estados Unidos la prevalencia de diabetes en los hispanos (17%) es casi el doble que la de los blancos no hispanos (10%). Y, mientras más tiempo lleva un inmigrante latino en suelo estadounidense, las probabilidades de que haya un descontrol en los niveles de azúcar aumentan todavía más.

Además, estudios como el Hispanic Community Health Study/Study of Latinos (HCHS/SOL) han encontrado que la incidencia de diabetes no es igual para todos los latinos: los inmigrantes de origen puertorriqueño, centroamericano y mexicano tienen tasas más elevadas de la enfermedad que los sudamericanos y cubanos : 18%, 17%, 18%, 13% y 10% respectivamente.

No se conoce con exactitud la causa específica de estas variaciones. “Se cree que la genética y diferencias en la dieta pueden influir, pero no hay conclusiones certeras al respecto”, explica a Univision Noticias la endocrinóloga, María Elena Peña, directora de Servicios Endocrinológicos Mount Sinai Doctors Forest Hill, en Nueva York. Lo que sí está claro y que subraya la especialista es que nunca debes subestimar a la diabetes y, mucho menos, si eres hispano.

La dura vida del inmigrante

Más propensos a sufrir complicaciones... también

No sólo los hispanos que viven en Estados Unidos tienen mayor incidencia de diabetes, sino que también tienen una mayor tasa de complicaciones .

Data del Estudio de la Salud de la Comunidad Hispana (HCHS/SOL) revela que la retinopatía diabética es más frecuente en hispanos que en blancos no hispanos. La Oficina de Minorías del Instituto Nacional de Salud indica que también son hasta 40% más propensos a morir de causas relacionadas con la diabetes que sus pares blancos.

En 2010, la cantidad de hispanos que debió someterse a tratamiento por enfermedad renal severa fue el triple que la de los blancos no hispanos.

Aunque no se tenga un seguro médico, hay opciones disponibles para realizarse un chequeo médico, subraya la doctora. Existen clínicas comunitarias y jornadas de atención gratuita, como la que recientemente ofreció Univision durante el evento Fuertes Juntos.

Subestiman la enfermedad

“Muchas veces cuando ya son diagnosticados se resisten a aceptarlo y se niegan al tratamiento porque les tienen miedo a los medicamentos por los efectos secundarios. Creen que les va a dañar el riñón y es todo lo contrario: siempre les insisto en que el no medicarse es lo que genera daños. La gente no tiende la seriedad de esta enfermedad que puede llevar a la muerte si uno no se cuida. Pero si se cuida, es perfectamente manejable”, insiste.