"Soy diabética desde los 29 años, para mí es importante cuidarme ahora por mis hijos, perdí a mis papás a causa de la enfermedad"

EL BRONX, Nueva York.– Como acababa de dar a luz, Delia pensaba que era normal sentirse cansada y con mucho sueño y hambre. "Comía mucho", recuerda. Y entonces fue a una cita ginecológica de rutina donde le encontraron cetonas en la orina: el indicio de que el cuerpo está usando grasa como fuente de energía en vez de usar glucosa. "Me dijeron que no era normal y me mandaron con el doctor general". Ahí fue cuando le diagnosticaron con diabetes tipo 2. Tenía 29 años.