La FDA advierte no confiar en relojes y anillos inteligentes para medir azúcar en la sangre

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) advirtió el miércoles que confiar en relojes y anillos inteligentes para medir los niveles de azúcar en la sangre con fines médicos sin perforar la piel del usuaria, podría ser peligroso y debe ser evitado, a pesar de lo que aleguen sus fabricantes.

La advertencia de la FDA se aplica a cualquier reloj o anillo que sea promovido afirmando que tiene la capacidad de medir los niveles de glucosa en sangre de forma no invasiva sin perforar la piel del paciente, sin importar quien sea su fabricante, y agregó que no ha autorizado ningún dispositivo de este tipo.

La advertencia de la FDA

La FDA aclaró que los fabricantes de estos relojes y anillos inteligentes no están autorizados para anunciar el uso de “técnicas no invasivas” para medir la glucosa en sangre ya que no miden directamente sus niveles, e instó a los consumidores a evitar comprarlos para ese propósito.

La agencia también recomendó a los proveedores de atención médica que discutan con sus pacientes el riesgo de usar estos dispositivos para medir el nivel de glucosa en sangre no autorizados y los ayuden a seleccionar un dispositivo autorizado apropiado para sus necesidades.

"La agencia está trabajando para garantizar que los fabricantes, distribuidores y vendedores no comercialicen ilegalmente relojes inteligentes o anillos inteligentes no autorizados que afirman medir los niveles de glucosa en sangre", dijo la FDA en el comunicado.

Quién necesita medir el nivel de azúcar en la sangre

Aproximadamente 37 millones de estadounidenses sufren de diabetes, una condición que no les permite regular eficazmente su nivel de azúcar en la sangre porque no producen suficiente cantidad de la hormona insulina o se han vuelto resistentes a ella.

Esta condición hace necesario que estas personas controlen periódicamente sus niveles de azúcar en sangre a través de análisis de sangre que requieren de una punción en el dedo o con un sensor que coloca agujas justo debajo de la piel para controlar los niveles de glucosa continuamente.

El uso de dispositivos de reloj inteligente y anillo inteligente no aprobados podría dar lugar a mediciones inexactas de azúcar en sangre, con consecuencias "potencialmente devastadoras", dijo el Dr. Robert Gabbay, de la Asociación Estadounidense de Diabetes a The Associated Press.

Eso podría hacer que los pacientes tomen dosis incorrectas de medicamentos, lo que provocaría niveles peligrosos de azúcar en la sangre y posiblemente confusión mental, coma o incluso la muerte.

No hay monitores no invasivos precisos para medir el azúcar en sangre

Varias empresas están trabajando en dispositivos no invasivos para medir el azúcar en sangre, pero ninguna ha creado un producto lo suficientemente preciso y seguro como para obtener la aprobación de la FDA, dijo el Dr. David Klonoff a AP, quien ha investigado la tecnología de la diabetes durante 25 años.

La tecnología que permite a los relojes y anillos inteligentes medir métricas como la frecuencia cardíaca y el oxígeno en la sangre no es lo suficientemente precisa para medir el azúcar en la sangre, dijo Klonoff, del Centro Médico Sutter Health Mills-Peninsula en San Mateo, California. Los esfuerzos para medir el nivel de azúcar en sangre en fluidos corporales como lágrimas, sudor y saliva tampoco están listos para su apogeo.

"Es un desafío y creo que en algún momento habrá al menos un científico o ingeniero para resolverlo", dijo Klonoff.

Mientras tanto, los consumidores que quieran medir su nivel de azúcar en sangre con precisión pueden comprar un monitor de glucosa en sangre aprobado por la FDA en cualquier farmacia.

“Todo se reduce al riesgo. Si la FDA lo aprueba, el riesgo es muy pequeño”, afirmó Klonoff. "Si se utiliza un producto que no está aprobado por la FDA, muy a menudo el riesgo es muy grande".

El aviso de la FDA no incluye las aplicaciones de relojes inteligentes vinculadas a sensores, como los sistemas de monitoreo continuo de glucosa que miden el azúcar en sangre directamente.

