Desde el estrés hasta saltarse comidas: factores que pueden descontrolar tus niveles de glucosa en la sangre

Si no eres diabético, tus niveles de glucosa en la sangre se mantienen dentro de rangos normales independientemente de lo que hagas o comas. Pero cuando sufres de esta condición, sea tipo 1 o tipo 2 , estos valores pueden elevarse o reducirse demasiado. Mantenerla controlada es clave y para ello es fundamental conocer los factores que pueden alterarla.

"La glucosa en sangre es un valor 'emocional', por eso la diabetes no se mide directamente con el azúcar en la sangre, sino con la A1C porque el azúcar si estás triste un día, o pasaste mala noche, te cambia. Con la diabetes no es simplemente cuestión de tomarte la medicina: es hacer conciencia, tener una vida con menos estrés, dormir bien, etc", cuenta a Univision Noticias Juan Manuel Martínez, quien ha aprendido a vivir con diabetes tipo 2.