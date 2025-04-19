El peligroso del éxito de Ozempic: alertan sobre falsificaciones del producto

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) emitió este lunes una alerta a los consumidores del medicamento Ozempic, sobre la circulación de dosis falsificadas del producto de venta en farmacias de Estados Unidos.

El Ozempic o semaglutida es un medicamento ampliamente utilizado para tratar la diabetes tipo 2 y, en algunos casos, para la pérdida de peso.

De acuerdo con el comunicado de la FDA, Novo Nordisk notificó a la administración el pasado 3 de abril de que varios centenares de unidades falsificadas de Ozempic (semaglutida) inyectable 1mg se encontraban en la cadena de suministro de medicamentos de Estados Unidos.

“Los productos falsificados se distribuyeron fuera de la cadena de suministro autorizada de Novo Nordisk en EEUU”, dice el documento.

La FDA incautó los productos falsificados identificados el 9 de abril. Sin embargo, la agencia aconseja a los pacientes, mayoristas, farmacias minoristas y profesionales sanitarios que comprueben los productos Ozempic que usen sean originales.

¿En qué te debes fijar para saber si dosis de Ozempic es falsa?

La FDA pidió a las personas que no utilicen, distribuyan ni vendan productos etiquetados con el número de lote PAR0362 y el número de serie que empieza por los ocho primeros dígitos 51746517.

La FDA tiene conocimiento de seis informes de efectos adversos asociados a este lote, pero ninguno de ellos parece estar relacionado con el producto falsificado. Los seis efectos adversos fueron notificados por Novo Nordisk, dice el comunicado.

La FDA y Novo Nordisk están analizando los productos incautados y aún no disponen de información sobre la identidad, calidad o seguridad de estos medicamentos.

En diciembre de 2023, la FDA ya había advertido sobre la existencia de miles unidades de Ozempic falsificados en el mercado.

Este problema se suma a la proliferación de versiones compuestas del medicamento, que han ganado terreno en Estados Unidos debido a su menor costo.

