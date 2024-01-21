¿Vives en uno de ellos? Estos son los cinco estados más y menos saludables de EEUU, según un análisis

Video Una botella de agua contiene 250,000 partículas de nanoplásticos, según estudio: ¿tu salud está en riesgo?

Un estudio basado, entre otros datos, en métricas de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades logró una lista de los estados más y menos saludables de Estados Unidos.

Fue realizado por la publicación Forbes Advisor y, además de las cifras de los CDC, usó información de Kaiser Family Foundation y la Administración de Servicios de Salud Mental y Abuso de Sustancias. El estudio comparó los 50 estados utilizando 21 métricas en tres categorías: desde factores de riesgo y prevalencia de enfermedades, hasta abuso de sustancias y hábitos de estilo de vida.

Los resultados revelan qué estados tienen las poblaciones menos y más saludables según sus tasas de abuso de drogas, hábitos de vida poco saludables e incidencia de enfermedades crónicas, definidas por los CDC como una condición que dura al menos un año y requiere atención médica continua y puede inhibir la vida diaria.

Según los CDC, en Estados Unidos seis de cada 10 adultos tienen al menos una enfermedad crónica y, cuatro de cada 10, padecen dos o más.

Los cinco estados menos saludables de EEUU, según los hallazgos de este análisis

El estado menos saludable, de acuerdo con los hallazgos, es West Virginia.

Esto porque sus métricas reflejaron: el mayor porcentaje de adultos que fuman (21%), el mayor porcentaje de adultos obesos (41%), la segunda esperanza de vida más corta (73.9 años), el tercer mayor porcentaje de adultos que no hicieron ejercicio en el último mes (30.2%) y la tasa más alta de muerte por sobredosis de drogas (75.03 por cada 100,000 residentes).

En ese estado también vive, de acuerdo a las cifras, el mayor porcentaje de adultos con colesterol alto en la nación (41%) y el segundo porcentaje más alto de adultos con hipertensión arterial (43.4%).

Asimismo, West Virginia registra según los datos la tasa de mortalidad por diabetes más alta (41.7 muertes por cada 100,000 residentes), la segunda tasa de mortalidad por enfermedad renal más alta (21.07 muertes por cada 100,000 ) y la segunda tasa de mortalidad por cáncer más alta (178. 9 muertes por cada 100.000 residentes).

El segundo estado menos saludable es Mississippi, pues obtuvo el último lugar en los factores de riesgo y la prevalencia de enfermedades.

Ese estado refleja el mayor porcentaje a nivel nacional de adultos con colesterol alto (41%) y la tasa de mortalidad por diabetes más alta del país (41.7 muertes por cada 100,000 residentes). También la segunda tasa de mortalidad por enfermedad renal más alta (21.07 muertes por cada 100,000 residentes) y la segunda tasa de mortalidad por cáncer más alta (178.9 muertes por cada 100,000 residentes).

El tercer puesto entre los estados menos saludables correspondió a Tennessee, estado que ocupa el cuarto peor en hábitos de estilo de vida y abuso de sustancias.

Mostró la tasa más alta de uso indebido de opioides (3,743.97 casos por 100,000 adultos) y uso indebido de analgésicos recetados (3,190.88 casos por 100,000 adultos), lo que indica una epidemia de opioides en el estado.

Arkansas es el cuarto estado menos saludable, de acuerdo con el análisis.

Registró la segunda tasa más alta de mortalidad por enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (60.7 muertes por cada 100,000 residentes), la tercera tasa de mortalidad por diabetes más alta (34.3 muertes por cada 100,000 residentes), la cuarta tasa de mortalidad por enfermedades cardíacas más alta (226.67 muertes por cada 100,000 residentes) y el cuarto porcentaje más alto de adultos con hipertensión arterial (40.7%).

El quinto estado menos saludable de la nación es Kentucky, con el sexto peor lugar tanto para los factores de riesgo de enfermedades como para la prevalencia de los hábitos de estilo de vida perjudiciales para la salud.

Ese estado reflejó la tercera tasa de mortalidad por cáncer más alta (178.27 muertes por cada 100,000 residentes) y la tercera tasa de mortalidad por sobredosis de drogas más alta (45.77 muertes por cada 100,000 residentes).

Y ahora, los estados más saludables de EEUU

Massachusetts es el quinto estado más saludable de la nación y el segundo mejor en prevalencia y factores de riesgo de enfermedades.

Massachusetts cuenta con la segunda tasa de mortalidad por diabetes más baja (16.6 muertes por cada 100,000 residentes), la segunda tasa de mortalidad por accidente cerebrovascular más baja (25.57 muertes por cada 100,000 residentes), la tercera tasa de mortalidad por enfermedades cardíacas más baja (129.37 muertes por cada 100,000 residentes) y muestra el cuarto porcentaje más bajo de adultos obesos (27.2%).

En el cuarto lugar entre los estados más saludables, el estudio ubicó a Minnesota.

Tiene la tasa de mortalidad por enfermedades cardíacas más baja del país (119.57 muertes por cada 100,000 residentes) y el segundo porcentaje más bajo de adultos con colesterol alto (31.4%). Sus residentes también cuentan con la tercera esperanza de vida más larga (80 años).

El tercer lugar entre los estados más saludables correspondió a Connecticut, que también fue el tercero en la falta de factores de riesgo y prevalencia de enfermedades.

Connecticut tiene también la tasa de mortalidad por diabetes más baja de la nación (16.33 muertes por cada 100,000 residentes), la cuarta tasa de mortalidad más baja por enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (25.33 muertes por cada 100,000 residentes) y la cuarta tasa de mortalidad por accidente cerebrovascular más baja (28.2 muertes por cada 100,000 residentes).

El segundo estado más saludable de la nación es Utah.

Los adultos de Utah fueron los segundos menos propensos a informar que no hicieron ejercicio en el último mes (16.9%) y mostró la tasa de mortalidad por cáncer más baja del país (119.23 muertes por cada 100,000 residentes).

Finalmente, el estudió señaló a Hawaii como el estado más saludable de Estados Unidos.

Fue el mejor estado por sus bajos factores de riesgo de enfermedades y hábitos de vida saludables, y cuenta con la tasa de mortalidad más baja por enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (17.83 muertes por cada 100,000 residentes), la mayor esperanza de vida a nivel nacional (80.87 años) y el segundo porcentaje más bajo de adultos obesos (25.9%).

