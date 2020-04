Los CDC reportan un aumento en el número de envenenamientos en el país

Los niños han sido los más afectados

Los datos del CDC, sin embargo, no proporcionan información que muestre un vínculo definitivo entre las exposiciones y los esfuerzos de limpieza para evitar la propagación del covid-19, aunque parece haber una asociación eventual con el mayor uso de estos productos entre quienes tienen temor de contagiarse.

“Definitivamente, la gente ha entrado en un estado de crisis y paranoia por querer limpiar todo” , dijo a Univision Noticias, Kasein González, doctor de medicina interna en St. Joseph Heritage Healthcare de Orange , California. “Al mismo tiempo, muchos no se han dado cuenta que usar sustancias tóxicas en el hogar, ahora más que nunca están al alcance de los niños”.

Automedicación mortal

“La gente esta tan preocupada de contraer el coronavirus que ha llegado al grado de no usar el sentido común y no piensa claramente”, dijo a Univision Noticias, el doctor Lee Cantrell, Director de la División de San Diego del Sistema de Control de Envenenamiento de California. “Hemos escuchado que la gente también está usando productos para desinfectar la comida, y eso es una mala idea; los productos de limpieza fueron creados justamente para limpiar los baños o áreas de la casa, pero no para las manos o la comida”.