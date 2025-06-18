EEUU aprueba el uso del lenacapavir, la primera inyección preventiva contra el VIH que solo requiere dos dosis al año

Video Nueva normativa en Estados Unidos permite trasplantes de órganos entre personas con VIH

Estados Unidos aprobó un tratamiento preventivo que se administra con una inyección dos veces al año para prevenir el VIH, según anunció este miércoles el fabricante del medicamento Gilead Sciences.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) dio el visto bueno para el uso comercial este medicamento, conocido como lenacapavir y es considerado un gran avance en la lucha contra el virus de inmunodeficiencia humana y el sida.

"Este es un día histórico", declaró Daniel O'Day, presidente y director ejecutivo de la compañía.

Se trata del primer paso de un lanzamiento mundial previsto que podría proteger a millones de personas, aunque aún no está claro cuántos en Estados Unidos y en el extranjero tendrán acceso a esta nueva y potente opción.

¿Cómo funciona lenacapvir?

Aunque todavía se necesita una vacuna para prevenir el VIH, algunos expertos afirman que la inyección de lenacapvir podría ser la mejor alternativa.

En dos estudios pioneros realizados con personas de alto riesgo, este fármaco eliminó casi por completo las nuevas infecciones, con mejores resultados que las pastillas preventivas diarias, que los pacientes pueden olvidar tomar.

"Esto realmente tiene el potencial de acabar con la transmisión del VIH", afirmó Greg Millett, director de políticas públicas de amfAR, la Fundación para la Investigación del sida.

Los medicamentos para prevenir la transmisión del VIH, conocidos como PrEP, existen desde hace más de una década. Sin embargo, debido a que suelen requerir la toma diaria de una pastilla, han tenido dificultades para lograr una reducción significativa de las infecciones a nivel mundial.

La protección de seis meses que ofrece el lenacapavir lo convierte en el tratamiento preventivo más duradero, una opción que podría atraer a personas reacias a acudir al médico con más frecuencia o a sufrir el estigma de tomar las pastillas diarias.

El medicamento se administra en dos inyecciones bajo la piel del abdomen, dejando un pequeño "depósito" de medicamento que se absorbe lentamente en el organismo.

¿Cuánto costará el tratamiento preventivo contra el VIH?

Lenacapavir, que será comercializado bajo la marca Yeztugo, ha demostrado en ensayos clínicos que reduce el riesgo de transmisión del VIH en más de un 99.9 % en adultos y adolescentes, lo que lo hace funcionalmente similar a una potente vacuna.

Sin embargo, el optimismo puede verse empañado por el elevado precio que se espera que tenga el medicamento.

Aunque la empresa no ha revelado detalles, los analistas estiman que el precio de lanzamiento en Estados Unidos podría alcanzar los 25,000 dólares al año.

Los activistas piden que el precio se reduzca a 25 dólares por persona al año para ayudar a poner fin a la pandemia del VIH, cuyos esfuerzos mundiales para acabar con ella para 2030 se han estancado.

Todavía hay más de 30,000 nuevas infecciones cada año en los Estados Unidos y alrededor de 1.3 millones en todo el mundo, de acuerdo con datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EEUU (CDC, por sus siglas en inglés).

