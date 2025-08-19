La alerta de la FDA por los camarones "radioactivos" vendidos en Walmart

Video En realidad aumentada: hallan un nido de avispas radioactivas en planta nuclear de Carolina del Sur

La Administración de Drogas y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés) emitió una advertencia pública este martes de no "comer, vender o servir", camarones congelados de un lote a la venta en tiendas Walmart en 13 estados, que podrían estar contaminados con Cesio-137, un metal radioactivo.

El comunicado llega luego de que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza alertó a la FDA sobre la posible presencia del material, detectado en contenedores de envío en cuatro puertos estadounidenses.

La FDA indica que alerta incluye específicamente "ciertos productos crudos congelados de camarón" procesados por PT. Bahari Makmur Sejati, una empresa ubicada en Indonesia que hace negocios como BMS Foods.

Estos productos se venden en tiendas Walmart de Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Kentucky, Louisiana, Missouri, Mississippi, Ohio, Pennsylvania, Texas y Virginia Occidental, y están identificados de la siguiente forma:





Camarones crudos congelados marca Great Value , código de lote: 8005540-1 , Fecha de caducidad: 3/15/2027

, código de lote: , Fecha de caducidad: 3/15/2027 Camarones crudos congelados marca Great Value , código de lote: 8005538-1 , fecha de caducidad: 15/03/2027

, código de lote: , fecha de caducidad: 15/03/2027 Camarones crudos congeladas marca Great Value, código de lote: 8005539-1, Fecha de caducidad: 15/03/2027

La FDA explica que "hasta el momento, ningún producto que haya dado positivo o alertado por Cesio-137 (Cs-137) ha entrado en comercios estadounidenses.

La agencia está trabajando con los distribuidores y minoristas que recibieron productos de PT. Bahari Makmur Sejati después de la fecha de la primera detección de Cs-137 por el Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras, pero que no activaron alertas de contaminación, para recomendar la recogida de esa mercancía".

Los contenedores con la mercancía contaminada fueron detectados en cargamentos en los puertos de Los Ángeles, Houston, Savannah y Miami.

Las autoridades consideran que BMS Foods violó la ley federal sobre alimentos que parecen haber sido "preparados, empacadas o mantenidos bajo condiciones insalubres, donde pudieron haberse contaminado con Cs-137, y pudiendo ser una amenaza de salud".

Posibles riesgos de cáncer por camarones contaminados

El cesio (símbolo químico Cs) es un metal blando, flexible y de color blanco plateado que se vuelve líquido cerca de la temperatura ambiente, pero se une fácilmente a los cloruros para crear un polvo cristalino. La forma radiactiva más común del cesio es el Cs-137.

El cesio-137 se produce por fisión nuclear para su uso en dispositivos médicos y medidores. También es uno de los subproductos de los procesos de fisión nuclear en reactores nucleares y pruebas de armas nucleares.

La exposición al Cs-137 puede aumentar el riesgo de cáncer debido a la presencia de radiación gamma de alta energía. La exposición interna al Cs-137 por ingestión o inhalación permite que el material radiactivo se distribuya en los tejidos blandos, especialmente en el tejido muscular, lo que aumenta el riesgo de cáncer, informa la Agencia de Protección Ambiental(EPA, por sus siglas en inglés).

Las autoridades de la FDA agregaron a la empresa PT. Bahari Makmur Sejati a una alerta de importaciones para detener la llegada de sus productos a territorio estadounidense, hasta que la empresa resuelva las condiciones que pudieron dar pie a las irregularidades.

La contaminación se detectó en un solo cargamento de camarones congelados, con un nivel de 68 Becquerels por kilogramo, "lo que no supondría un peligro agudo para los consumidores". Sin embargo, la intención es reducir la exposición a radiaciones de bajo nivel "que podrían tener efectos sobre la salud con una exposición continuada durante un largo periodo de tiempo".

La FDA recomienda a los consumidores desechar a la basura —y sobre todo, no comer o servir— cualquier lote de camarones crudos congelados Great Value de Walmart, comprados recientemente.

También recomienda que los distribuidores y minoristas deben desechar este producto y no deben venderlo ni servirlo.

Y si hay sospechas de que ha estado expuesto a niveles elevados de cesio, consultar a un médico.

