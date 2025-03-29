Renuncia el principal funcionario de vacunas de EEUU ante la gestión de "desinformación y mentiras" de RFK Jr.

Video Robert F. Kennedy Jr. insta a los padres a vacunar a sus hijos contra el sarampión ante el brote en Texas

El principal funcionario de vacunación de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) anunció su renuncia y criticó al secretario Robert F. Kennedy Jr. por permitir que “la desinformación y las mentiras” guíen su pensamiento sobre la seguridad de las inmunizaciones.

El doctor Peter Marks envió el viernes una carta a la Comisionada Interina de la FDA, Sara Brenner, anunciando su renuncia y que se retirará el 5 de abril como director del Centro de Evaluación e Investigación Biológica.

PUBLICIDAD

En su carta, obtenida por la agencia AP, Marks expresó que estaba “dispuesto a trabajar” para abordar las preocupaciones expresadas por Kennedy sobre la seguridad de las vacunas. Pero concluyó que eso no era posible.

“Está claro que el secretario no desea la verdad y la transparencia, sino que desea una confirmación servil de su desinformación y sus mentiras”, escribió.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos (HHS, por sus siglas en inglés) no respondió a una solicitud de comentarios. Según un exfuncionario de la FDA familiarizado con las discusiones y que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado para discutir el asunto públicamente, a Marks se le ofreció la opción de renunciar o ser despedido por Kennedy.

Kennedy tiene un largo historial de difundir desinformación contra las vacunas, aunque en sus audiencias de confirmación en el Senado pareció decir que no socavaría la vacunación. Prometió al presidente de la comisión de Salud del Senado que no cambiaría las recomendaciones de vacunación existentes.

Desde que asumió el cargo como secretario, Kennedy prometió analizar la seguridad de las vacunas infantiles, a pesar de que existen décadas de evidencia de que son seguras y han salvado millones de vidas.

Marks supervisó la rápida revisión y aprobación de vacunas y tratamientos contra el covid-19 por parte de la agencia durante la pandemia.

A Marks se le atribuye haber acuñado el nombre y el concepto de 'Operación Warp Speed', la medida tomada durante el régimen del presidente Donald Trump para fabricar vacunas rápidamente mientras aún se analizaba su seguridad y eficacia. La iniciativa redujo años del proceso de desarrollo normal.

PUBLICIDAD

A pesar del éxito del proyecto, Trump arremetió repetidamente contra la FDA por no aprobar las primeras vacunas contra el covid aún más pronto. Tras su derrota en 2020, el republicano dijo a sus confidentes que habría sido reelegido si la vacuna hubiera estado disponible antes del Día de las Elecciones.

El doctor Paul Offit, experto en vacunas del Hospital Infantil de Filadelfia, criticó lo que calificó como el “despido” de Marks. “El despido de Peter Marks por parte de RFK Jr. debido a que no se arrodillaría ante su campaña de desinformación ahora permite que el zorro cuide el gallinero”, dijo Offit. “Es un día triste para los niños de Estados Unidos”, acotó.

Mira también: