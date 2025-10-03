Cambiar Ciudad
Aborto

La FDA aprueba otra píldora abortiva genérica y desata indignación entre los conservadores

Los grupos antiabortistas criticaron rápidamente la medida como "mancha" para la administración Trump.

Las autoridades federales han aprobado otra versión genérica de la píldora abortiva mifepristona, una formalidad regulatoria que rápidamente provocó la reacción de los grupos provida y los políticos alineados con la administración del presidente Donald Trump.

El fabricante de medicamentos Evita Solutions anunció en su sitio web que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) aprobó su presentación de bajo costo de la píldora, que se prescribe para interrumpir embarazos de hasta 10 semanas.

Students for Life Action, que se opone al derecho de las mujeres al aborto, calificó la aprobación como "una mancha en la presidencia de Trump y otra señal de que el Estado profundo en la FDA debe irse".

El senador republicano Josh Hawley de Missouri también criticó la medida en un post en X, declarando: "He perdido la confianza en el liderazgo en la FDA".

Un portavoz de la agencia dijo que la FDA "tiene una discreción muy limitada para decidir si aprueba un medicamento genérico", y agregó que los funcionarios de la FDA no "respaldan ningún producto."

La crítica se produce cuando los principales funcionarios de salud del presidente republicano Donald Trump, incluido el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr, enfrentan una creciente presión de los opositores al aborto para reevaluar la mifepristona, que fue aprobada hace 25 años y ha sido considerada repetidamente segura y efectiva por los científicos de la FDA.

Salud

En una carta enviada el mes pasado a los fiscales generales republicanos, Kennedy y el Comisario de la FDA, el doctor Marty Makary, se comprometieron a llevar a cabo una revisión completa de la seguridad del fármaco.

Un fármaco abortivo en uso desde 2000

La FDA aprobó la versión original de la mifepristona en 2000 y, con el tiempo, fue facilitando gradualmente el acceso. Eso incluyó la aprobación de la primera píldora genérica, del fabricante de medicamentos GenBioPro, en 2019.

En 2021, la FDA bajo la presidencia del demócrata Joe Biden permitió la prescripción en línea y la entrega por correo del medicamento, ampliando el acceso. Los opositores al aborto han estado luchando contra el cambio desde entonces.

La aprobación de medicamentos genéricos suele ser un proceso rutinario en la FDA, en el que se aprueban múltiples versiones imitadas después de que expire la patente del medicamento original. En la mayoría de los casos, los fabricantes de medicamentos genéricos solamente tienen que demostrar que su fármaco coincide con los ingredientes y la fórmula utilizados en el medicamento original.

"Así es exactamente como debe funcionar nuestro sistema, y así ha funcionado durante décadas", afirmó Mini Timmaraju, de Reproductive Freedom for All. "Los científicos de carrera y los funcionarios de la FDA hicieron su trabajo".

La FDA suele aprobar estas solicitudes en un plazo de 10 meses. Pero los documentos de presentación publicados en el sitio web de la FDA muestran que Evita Solutions presentó su solicitud para comercializar la mifepristona hace cuatro años.

La empresa no respondió inmediatamente a las solicitudes de comentarios.

En su sitio web, Evita afirma que "cree que todas las personas deben tener acceso a una atención del aborto segura, asequible, de alta calidad, eficaz y compasiva".

Es poco probable que la aprobación de un segundo genérico afecte al acceso a la píldora, que suele tomarse con otro fármaco, el misoprostol. Esta combinación representa aproximadamente dos tercios de todos los abortos en Estados Unidos. La mifepristona dilata el cuello del útero y bloquea la hormona progesterona, mientras que el misoprostol provoca contracciones en el útero.

El acceso a la mifepristona está restringido en amplios sectores del país debido a las leyes estatales que prohíben el aborto —incluido el aborto farmacológico— o imponen restricciones independientes al uso del fármaco. Dichas leyes son objeto de una serie de demandas que se están tramitando en el sistema judicial.

Las restricciones a la píldora no cuentan con el apoyo de la mayoría de las principales sociedades médicas, incluida la Asociación Médica Estadounidense.

Relacionados:
