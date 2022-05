¿La contaminación nos hace engordar? La inquietante tesis que vincula toxinas con la obesidad

El paradigma de los obesógenos no ha sido adoptado por los investigadores convencionales hasta ahora. "La visión inicial era que la obesidad está causada por comer demasiado y hacer poco ejercicio. Y esto no tiene sentido. No es la explicación porque todas las criaturas, incluidos los humanos, comen cuando tienen hambre y dejan de hacerlo cuando están llenos. Cada célula del cuerpo sabe si tiene suficiente comida. Algo ha interrumpido ese aparato sensor normal y no es la voluntad”, dijo Barbara Corkey, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Boston y ex presidenta de la Sociedad de Obesidad, en declaraciones a The Guardian.