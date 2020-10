Colapsan salas de emergencia y unidades de cuidados intensivos en algunos hospitales de El Paso

"Estamos atendiendo a los pacientes en los pasillos"

"El hospital ha estado completamente lleno desde las últimas dos semanas. Ha sido un periodo muy estresante en la sala de emergencias porque no hay camas para los pacientes y estamos atendiéndolos literalmente en los pasillos o en el lobby ", dijo a Univision Noticias una enfermera del hospital Sierra Providence de El Paso, que pidió no ser identificada.

La enfermera indicó que la preocupación entre sus colegas es clara sobre lo que podría pasar en el invierno, ya que se junta la temporada de la influenza con el aumento de contagios de coronavirus , además que no imagina cómo podrían manejar las emergencias de salud, pues actualmente ella y muchos de sus compañeros trabajan hasta 14 horas diarias.

Las secuelas de su contagio

"He sentido marcadamente el rechazo de conocidos que supieron que yo tuve coronavirus. Mucha gente evita estar cerca de mí debido a que piensan que se pueden contagiar, incluso después de explicarles que ya superé el virus", argumentó Sorrell, enfatizando que ella no deja de usar su tapabocas, ni de guardar el distanciamiento social.

Otras familia con todos sus miembros contagiados

" Nosotros nos contagiamos todos en casa y el miedo es uno de los factores que te invade inmediatamente, porque no sabes qué va a suceder y es inevitable pensar en los peores escenarios ", dijo a Univision Noticias Elizabeth Castañeda, periodista de El Paso.

"Yo soy la única que todavía me encuentro con mucho malestar, pero afortunadamente nuestros síntomas han sido manejables en casa. Aún así yo he tenido mareos, tos fuerte, dolores de cabeza y de espalda, pérdida del olfato y un poco del gusto", declaró.

Castañeda, originaria de Ciudad Juárez, en México, dijo que desafortunadamente en El Paso no se han tomado las mismas medidas de precaución que en otras partes, incluyendo su ciudad natal, en la que cuando los contagios estuvieron en su nivel más alto, solo dejaban entrar a los supermercados a una persona por familia.

"Este es un virus mortal que nos ha afectado a muchos por doquier. Yo he perdido amigos en meses pasados como consecuencia de la pandemia y es por eso que el miedo me invadió cuando supe que mi familia estaba contagiada. Por lo general asocias ciertas palabras con la muerte, como el cáncer o el coronavirus", indicó, señalando que es importante que el virus no sea visto como un tabú, como sucede en muchas partes.