Cuomo dice a Trump que todavía no aprende las lecciones que ha dejado el coronavirus

Trump criticó el lunes en un tuit el libro “Leadership Lessons from the covid-19” ( Lecciones de liderazgo del Covid-19 ) que escribió Cuomo es su esfuerzo por moldear las percepciones de su propio desempeño cuando Nueva York se convirtió en el epicentro de la pandemia de coronavirus.

“Vamos Donald, no leíste mi libro, todo el mundo sabe que no lees. Hay lecciones que aprender y tú todavía no lo has hecho”, escribió el gobernador quien además le recordó que hay más de “8.2 millones de estadounidenses infectados”