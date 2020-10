El potencial tratamiento contra el coronavirus que descubrió una adolescente en Texas

Se trata de Anika Chebrolu, una estudiante del Independence High School en Frisco, Texas, flamante ganadora del premio 3M Young Scientist Challenge con 25,000 dólares, por sus investigaciones con la metodología "in silico" para descubrir una molécula que puede unirse selectivamente a una proteína del virus SARS-CoV-2, deteniendo su capacidad para infectar.

La influencia del abuelo

Fue su abuelo el que siempre la animó a adentrarse al mundo de la ciencia. “Era profesor de química y siempre me decía que aprendiera la tabla periódica de los elementos y otras cosas sobre ciencia y con el tiempo simplemente me encantó”, dijo la joven en declaraciones a CNN.

Chebrolou, que dice en la web de los premios 3M que en el futuro quiere ser “investigadora médica y profesora”, comenzó sus investigaciones como un juego. Este juego, no obstante, da hoy esperanza a millones de personas en todo el planeta.

« Me gustaría aprender más de los científicos de 3M para continuar con el desarrollo de mi fármaco y, con su ayuda, realizar pruebas in vitro e in vivo", declaró al 3M Young Scientist Lab.