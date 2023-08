No hay estudios que respalden que el covid-19 afecte más a ciertas razas debido a factores genéticos, como dice Robert Kennedy Jr.

“En un momento dado los científicos creían que las vacunas contra el covid prevenían las transmisiones”, aseguró. “Yo dije: No, no previenen la transmisión, porque he leído los estudios en monos de mayo de 2020 y vi que la cantidad de concentración del virus en la faringe nasal de los monos vacunados era idéntica a la de los monos no vacunados”.