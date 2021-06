No se ha comprobado que el nuevo coronavirus se haya originado en un laboratorio de Wuhan

La noche anterior, Carlson habló de un artículo publicado en Medium el 2 de mayo por un ex reportero de ciencias de The New York Times, Nicholas Wade. En esa nota, Wade escribió sobre “dos teorías principales” del origen del SARS-CoV-2: “Una es que saltó naturalmente desde la fauna silvestre a las personas. La otra es que el virus estaba bajo estudio en un laboratorio, desde donde escapó”. Wade aseveró que las “pistas apuntan hacia una dirección específica”, la fuga desde el laboratorio. Pero al principio dijo: “Es importante señalar que hasta ahora no hay pruebas de evidencia directa para ninguna de estas dos teorías. Cada una depende de un conjunto de conjeturas razonables, pero hasta ahora carece de pruebas”.