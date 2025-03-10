Robert De Niro NO gritó “F*$% Trump” en los Oscar 2025

Imagen Arlene Fioravanti Müller (Arte) / Al Seib - A.M.P.A.S. vía Getty Images (foto) / Captura de Facebook.

Esa desinformación empezó a circular un día después de los Oscar 2025.

Circula un video en Facebook en el que se ve al actor de Hollywood Robert De Niro vistiendo un traje negro, sobre un escenario de luces y decoración alusiva a Nueva York. De Niro camina hacia un micrófono y dice: “Solo vengo a decir una cosa: Fuck, Trump” (Jódete, Trump), levanta las manos y es aplaudido por los asistentes a ese evento.

Publicaciones en redes sociales afirman que lo hizo en los premios Oscar 2025 , del pasado 2 de marzo , pero eso es falso. El video está fuera de contexto porque es de otra premiación diferente, de 2018. No es actual.

Ese video del actor no es actual

“#Oscars2025 "Solo voy a decir una cosa F*$%ck Trump: Robert De Niro”, se lee en uno de los mensajes de Facebook. Todos fueron publicados después del 3 de marzo de 2025 es decir, un día después de los premios Oscar. Las afirmaciones en redes sociales omiten el detalle de que cuando entra, al lado izquierdo de De Niro se lee en una marquesina “Tony”. Ya en el escenario, a su derecha se lee el mismo nombre.

En ese resumen, en el que aparece la también actriz Whoopi Goldberg junto a sus compañeras de The View, se incluye el breve video de De Niro donde desprecia a Trump.

Un artículo en Infobae , publicado también el 11 de junio de 2018, se tituló “El fuerte insulto de Robert De Niro a Donald Trump en los premios Tony” y relata el incidente. Esa noticia tiene también el video del momento en que De Niro estaba sobre el escenario y se escucha “Premios Tony, en Nueva York. Edición 72”, para dar paso a la entrada del actor y al momento del clip que circula como si fuese actual.

Ya con el dato de que la presentación de De Niro había sido en los Tony de 2018, hicimos una búsqueda con palabras clave en Google, en inglés y español , que nos llevó a reconfirmar que el actor de Hollywood lanzó el insulto en los premios Tony de hace más de seis años, y no el 2 de marzo de 2025 en los Oscar, como afirman en redes sociales.

Conclusión

Es falso que el actor de Hollywood Robert De Niro haya gritado “ Fuck Trump” en los premios Oscar del pasado 2 de marzo de 2025. Distintas publicaciones en Facebook afirman que el video es actual, pero en realidad está fuera de contexto porque el actor despreció al presidente en 2018, durante la primera gestión de Trump. Una búsqueda inversa de imágenes en Google Lens y búsquedas con palabras clave, en inglés y español, nos llevaron a confirmar que la grabación es de hace más de seis años años, y no de 2025, como afirman en redes sociales. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

