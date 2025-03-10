Cambiar Ciudad
elDetector

Robert De Niro NO gritó “F*$% Trump” en los Oscar 2025

El actor despreció al presidente hace más de seis años, durante la primera gestión del republicano, y no este 2025. Además, lo hizo en unos premios diferentes a los de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood.

WhatsApp Image 2021-01-09 at 4.30.42 PM.jpeg
Por:
Dayimar Ayala Altuve.
Esa desinformación empezó a circular un día después de los Oscar 2025.
Esa desinformación empezó a circular un día después de los Oscar 2025.
Imagen Arlene Fioravanti Müller (Arte) / Al Seib - A.M.P.A.S. vía Getty Images (foto) / Captura de Facebook.

Circula un video en Facebook en el que se ve al actor de Hollywood Robert De Niro vistiendo un traje negro, sobre un escenario de luces y decoración alusiva a Nueva York. De Niro camina hacia un micrófono y dice: “Solo vengo a decir una cosa: Fuck, Trump” (Jódete, Trump), levanta las manos y es aplaudido por los asistentes a ese evento.

PUBLICIDAD

Publicaciones en redes sociales afirman que lo hizo en los premios Oscar 2025, del pasado 2 de marzo, pero eso es falso. El video está fuera de contexto porque es de otra premiación diferente, de 2018. No es actual.

¿Quieres verificar algo? Envíalo a nuestro chat de WhatsApp +1 (305) 447-2910 o pincha aquí:

Ese video del actor no es actual

“#Oscars2025 "Solo voy a decir una cosa F*$%ck Trump: Robert De Niro”, se lee en uno de los mensajes de Facebook. Todos fueron publicados después del 3 de marzo de 2025 es decir, un día después de los premios Oscar. Las afirmaciones en redes sociales omiten el detalle de que cuando entra, al lado izquierdo de De Niro se lee en una marquesina “Tony”. Ya en el escenario, a su derecha se lee el mismo nombre.

Más sobre elDetector

De la renuncia al fallecimiento: falsedades sobre la salud de Donald Trump que circulan en redes
4 mins

De la renuncia al fallecimiento: falsedades sobre la salud de Donald Trump que circulan en redes

Noticias Univision
Es falso que murieran “300 millones de personas” el “año pasado” a causa de las drogas, como afirma Trump: la cifra es mucho menor
3 mins

Es falso que murieran “300 millones de personas” el “año pasado” a causa de las drogas, como afirma Trump: la cifra es mucho menor

Noticias Univision
Rumores y especulaciones: el caos conspirativo que circula en redes sobre el sospechoso del asesinato de Charlie Kirk
7 mins

Rumores y especulaciones: el caos conspirativo que circula en redes sobre el sospechoso del asesinato de Charlie Kirk

Noticias Univision
La huida de otro tiroteo, una imagen de referencia y la foto alterada de un ataque en Múnich: tres publicaciones en redes que NO muestran al asesino de Charlie Kirk
6 mins

La huida de otro tiroteo, una imagen de referencia y la foto alterada de un ataque en Múnich: tres publicaciones en redes que NO muestran al asesino de Charlie Kirk

Noticias Univision
Los republicanos no son las únicas víctimas de la violencia política, de la que Trump culpa a la "izquierda radical"
7 mins

Los republicanos no son las únicas víctimas de la violencia política, de la que Trump culpa a la "izquierda radical"

Noticias Univision
Gavin Newsom NO firmó una ley para legalizar a inmigrantes ni anunció facilitarles viajes al extranjero: esa potestad es federal
4 mins

Gavin Newsom NO firmó una ley para legalizar a inmigrantes ni anunció facilitarles viajes al extranjero: esa potestad es federal

Noticias Univision
Obama NO dijo que se postulará en 2028 ni que arreglará “todos los errores de Trump”
3 mins

Obama NO dijo que se postulará en 2028 ni que arreglará “todos los errores de Trump”

Noticias Univision
¿Está manipulado el video de la lancha atacada por EEUU, como dice el gobierno de Venezuela? Esto es lo que sabemos
7 mins

¿Está manipulado el video de la lancha atacada por EEUU, como dice el gobierno de Venezuela? Esto es lo que sabemos

Noticias Univision
Videos en TikTok difunden falsamente que Claudia Sheinbaum ofreció “asilo político” a Nicolás Maduro
3 mins

Videos en TikTok difunden falsamente que Claudia Sheinbaum ofreció “asilo político” a Nicolás Maduro

Noticias Univision
La enfermedad de Trump NO es grave, ni hizo tres promesas para "redimir su alma"
5 mins

La enfermedad de Trump NO es grave, ni hizo tres promesas para "redimir su alma"

Noticias Univision

Una búsqueda inversa de imágenes en Google Lens a partir de una captura de pantalla del video del actor que circula en Facebook nos llevó, entre varios resultados, a un video en esa red social del programa de ABC, The View . El resumen del programa fue publicado el 11 de junio de 2018 (durante la primera gestión de Trump), y relata:De Niro “condena a Trump en los premios Tony”. Los premios Tony son una ceremonia anual de los logros en el teatro estadounidense, diferentes a los Oscar, que premian la cinematografía.

PUBLICIDAD

En ese resumen, en el que aparece la también actriz Whoopi Goldberg junto a sus compañeras de The View, se incluye el breve video de De Niro donde desprecia a Trump.

Un artículo en Infobae , publicado también el 11 de junio de 2018, se tituló “El fuerte insulto de Robert De Niro a Donald Trump en los premios Tony” y relata el incidente. Esa noticia tiene también el video del momento en que De Niro estaba sobre el escenario y se escucha “Premios Tony, en Nueva York. Edición 72”, para dar paso a la entrada del actor y al momento del clip que circula como si fuese actual.

Ya con el dato de que la presentación de De Niro había sido en los Tony de 2018, hicimos una búsqueda con palabras clave en Google, en inglés y español, que nos llevó a reconfirmar que el actor de Hollywood lanzó el insulto en los premios Tony de hace más de seis años, y no el 2 de marzo de 2025 en los Oscar, como afirman en redes sociales.

PUBLICIDAD

Conclusión

Es falso que el actor de Hollywood Robert De Niro haya gritado “ Fuck Trump” en los premios Oscar del pasado 2 de marzo de 2025. Distintas publicaciones en Facebook afirman que el video es actual, pero en realidad está fuera de contexto porque el actor despreció al presidente en 2018, durante la primera gestión de Trump. Una búsqueda inversa de imágenes en Google Lens y búsquedas con palabras clave, en inglés y español, nos llevaron a confirmar que la grabación es de hace más de seis años años, y no de 2025, como afirman en redes sociales. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

elDetector opera de forma independiente con el financiamiento de instituciones que puedes ver aquí y que no tienen ningún poder de decisión sobre nuestro contenido. Nuestra línea editorial es autónoma.

¿Viste algún error o imprecisión? Escríbenos a eldetector@univision.net o a través de nuestra cuenta de X (Twitter) @eldetectoruni. Tras verificar tu solicitud, haremos la corrección que corresponda en un plazo no mayor de 48 horas.

Lee aquí nuestra metodología y política de corrección. Seguimos el Código de Principios de la International Fact-Checking Network (IFCN), que puedes ver aquí traducido al español. Escribe a la IFCN llenando este formulario si consideras que no estamos cumpliendo ese código.

PUBLICIDAD

Envíanos al chat de WhatsApp +1 (305) 447-2910 lo que quieras que verifiquemos:

Relacionados:
elDetectorFalsoFuera de contextoRobert De NiroRobert De NiroDonald TrumpOscarPremios OscarRedes SocialesDesinformación

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
El Dentista
Gratis
Consuelo
Gratis
Tráiler: De viaje con los Derbez (Temporada 5)
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD