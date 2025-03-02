Premios Oscar: 'Anora' gana el Oscar a la mejor película en la 97ª edición de los premios de la Academia

Video "El español es una lengua de pobres, de migrantes”: las polémicas palabras del director de Emilia Pérez

El filme 'Anora' ganó este domingo en la categoría mejor película en la 97ª edición de los premios Oscar. En esta categoría para el máximo galardón competía junto con ‘The Brutalist’, ‘A Complete Unknown’, ‘Conclave’, ‘Dune: Part Two’, ‘Emilia Perez’, ‘I'm Still Here’, ‘Nickel Boys’, ‘The Substance’ y ‘Wicked’.

En una temporada en la que los Oscar han fluctuado obstinadamente, 'Anora', ganadora de la Palma de Oro en el Festival de Cannes, se erigió en la improbable favorita. La historia del director Sean Baker sobre una bailarina erótica que se fuga con el hijo de un oligarca ruso, inusualmente explícita para una ganadora del premio a la mejor película, se rodó con solo seis millones de dólares.

'Anora' superó cualquier duda persistente sobre su tema atrevido y divisivo, llevándose cinco estatuillas en la gran gala de Hollywood. La película se alzó además con los trofeos a mejor dirección, mejor guión original, mejor edición y mejor actriz, para su protagonista, Mikey Madison, de 25 años.

La edición 97 de los Oscar, presentada por el comediante Conan O'Brien, se desarrolló tras un año turbulento para la industria cinematográfica. La venta de entradas bajó un 3% con respecto al año anterior y, lo que es más importante, con respecto a los tiempos anteriores a la pandemia.

Las huelgas de 2023 causaron estragos en los calendarios de estrenos de 2024. Muchos estudios redujeron sus producciones, dejando a muchos sin trabajo. Los incendios en California en enero no hicieron más que aumentar el dolor.

Aún así la ceremonia se llevó a cabo sin mayores contratiempos. Te dejamos la lista de los ganadores de los premios de la Academia en el Dolby Theatre de Los Ángeles.

Adrien Brody gana el Óscar a mejor actor por ‘The Brutalist’

Adrien Brody se llevó el Oscar a mejor actor este domingo en Hollywood por su interpretación de un arquitecto húngaro que emigra a Estados tras sobrevivir al Holocausto en ‘The Brutalist’.

Brody, quien conquistó casi todos los premios de la temporada, venció en la 97ª edición de los Premios de la Academia a Timothée Chalamet en ‘A Complete Unknown’, Colman Domingo en 'Las vidas de Sing Sing', Ralph Fiennes en 'Conclave' y Sebastian Stan en ‘The Apprentice’.

Mikey Madison ganó el premio a mejor actriz por 'Anora'

Mikey Madison ganó el Oscar en la categoría mejor actriz por la película 'Anora', en la que interpreta a una bailarina que vive un tórrido romance con un heredero ruso en Nueva York.

Madison, de 25 años, venció en la 97ª edición de los Premios de la Academia a Demi Moore en ‘The Substance’, Fernanda Torres de 'I'm Still Here', Cynthia Erivo en 'Wicked' y Karla Sofía Gascón en 'Emilia Pérez'.

Sean Baker gana el Oscar al mejor director por 'Anora'

Sean Baker ganó el premio al mejor director por 'Anora', cerrando una temporada de premios dominante para el cineasta estadounidense, cuyas historias tratan de humanizar a los trabajadores del sexo y a los inmigrantes.

Baker, de 53 años, escribió, produjo, dirigió y montó la película. La comedia dramática está protagonizada por Mikey Madison, una bailarina exótica de Brooklyn que se casa con el impetuoso hijo de un oligarca ruso. Se casan impulsivamente en una escapada a Las Vegas inducida por la ketamina, lo que enfurece a los padres de él, que envían a sus torpes secuaces tras la pareja para forzar la anulación.

Kieran Culkin gana el Oscar al mejor actor de reparto

Kieran Culkin ganó el domingo el Oscar al mejor actor de reparto por encarnar al caótico pero entrañable Benji en ‘A Real Pain’, de Jesse Eisenberg, supuso su primera victoria y su primera nominación.

Zoe Saldaña gana su primer Oscar como mejor actriz de reparto en 'Emilia Pérez'

Zoe Saldaña ganó su primer Oscar como mejor actriz de reparto en 'Emilia Pérez', coronando una temporada de premios ya consumada.

El triunfo se suma a una colección de éxitos de la estrella en el circuito de premios: Saldaña ganó su primer Globo de Oro en enero, y se anotó victorias en los British Academy Film Awards, los Critics Choice Awards y los Screen Actors Guild Awards.

‘In the Shadow of the Cypress’ gana el Oscar al mejor cortometraje de animación

Los cineastas iraníes Shirin Sohani y Hossein Molayemi ganaron su primer Oscar por ‘In the Shadow of the Cypress’. Fue el segundo cortometraje iraní de animación o acción real nominado a los Oscar y el primero en ganar.

'Anora' gana el Oscar al mejor guión original

La comedia ‘Anora’, de Sean Baker, ganó el Oscar al mejor guion original. La película había sido ampliamente considerada como candidata a la mejor película en los premios de la Academia, junto con otras categorías, incluida la de mejor actriz para su alabada joven estrella.

'Cónclave' gana el Oscar al mejor guion adaptado

La película de intriga papal fue escrita por el autor y dramaturgo británico Peter Straughan, basada en la novela homónima de 2016 del novelista británico Robert Harris. Tanto Straughan como Harris son veteranos del género del thriller.

‘Flow’ gana la estatuilla a mejor película animada

‘Flow’, la cinta letona del cineasta independiente letón Gints Zilbalodis, se llevó el Óscar a mejor película animada.

La cinta, sin diálogos humanos, cuenta la historia de un gato negro solitario que, enfrentado a una repentina subida de las aguas, se embarca a desgana en un viaje en compañía de un inverosímil grupo de animales, entre ellos un jovial perro golden retriever y un imperturbable capibara.

El diseñador de vestuario de 'Wicked' se lleva el Oscar

'Wicked', la película más taquillera entre las nominadas a mejor película, ganó el premio al mejor diseño de vestuario, obra de Paul Tazewell.

"Soy el primer hombre negro que recibe el premio al diseño de vestuario", dijo Tazewell, que no pudo terminar la frase antes de que el público empezara a levantarse en una gran ovación. "Estoy muy orgulloso de esto".

'The Substance' gana en la categoría de mejor maquillaje y peinado

El premio para mejor maquillaje y peinado fue para 'The Substance' por sus sangrientas creaciones de belleza y horror corporal en el filme.

'El Mal' gana el Oscar a la mejor canción original

La canción 'El Mal' de 'Emilia Pérez', de Clément Ducol, Camille y Jacques Audiard ganó el Oscar a la mejor canción original.

'Anora' se lleva el Oscar a mejor edición

Sean Baker, director de 'Anora', la cinta que sigue la explosiva historia de amor de una estríper con un heredero ruso en Nueva York, se llevó la estuatilla a mejor edición.

"Quiero agradecer a la comunidad de trabajadores sexuales", dijo Baker al recibir el premio. "Ellos compartieron sus historias, su experiencia de vida conmigo durante años. Mi más profundo respeto. ¡Gracias!".

'No Other Land' gana una estatuilla al mejor documental

'No Other Land', la historia de unos activistas palestinos que luchan por proteger sus comunidades de la demolición por parte del ejército israelí, ganó el domingo el Oscar al mejor documental.

La colaboración entre cineastas israelíes y palestinos sigue al activista Basel Adra mientras se arriesga a ser detenido para documentar la destrucción de su pueblo natal, que los soldados israelíes están derribando para utilizarlo como zona de entrenamiento militar, en el extremo sur de Cisjordania.

El documental fue filmado durante cuatro años entre 2019 y 2023, finalizando la producción días antes de que Hamas lanzara su mortal ataque del 7 de octubre de 2023 contra Israel que inició la guerra en Gaza.

La brasileña 'I'm Still Here' gana el Oscar a la mejor película internacional

'I'm Still Here', una película brasileña sobre una familia desgarrada por la dictadura militar que gobernó Brasil durante más de dos décadas, ganó el domingo el Oscar a la mejor película internacional.

La película de Walter Salles está protagonizada por Fernanda Torres en el papel de Eunice Paiva, la esposa de Rubens Paiva, un exdiputado brasileño de izquierdas que, en plena dictadura militar, en 1971, fue sacado de su casa familiar de Río de Janeiro y nunca regresó.

Películas premiadas en otras categorías:

-Efectos visuales: 'Dune: Part Two'

-Cinematografía: 'The Brutalist', Lol Crawley

-Cortometraje documental: 'The Only Girl in the Orchestra'

-Mejor sonido: 'Dune: Part Two'

-Diseño de producción: 'Wicked'

-Montaje: 'Anora', Sean Baker

-Cortometraje: 'I’m Not a Robot'

-Partitura original: 'The Brutalist', Daniel Blumberg

