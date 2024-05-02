Ese video no muestra a Robert De Niro gritando a manifestantes propalestinos en Nueva York: es parte del ensayo de una serie

Imagen Arlene Fioravanti Müller (arte) / iStock / Roy Rochlin - Getty Images de iHeartRadio / captura de X.

Se ha hecho viral en redes sociales un video en el que aparece Robert De Niro gritando supuestamente a un grupo de manifestantes que deben ponerse detrás de las barricadas o irse a casa porque “están diciendo tonterías”, junto a mensajes que aseguran que el actor estaba dirigiendo esas palabras a manifestantes propalestinos que se encontraban en las calles de Nueva York. Sin embargo, esto no es cierto: medios israelíes que inicialmente difundieron lo anterior como real luego corrigieron o eliminaron sus notas y Netflix confirmó a elDetector que las imágenes fueron grabadas el 27 de abril de 2024 en la Gran Manzana durante un ensayo del rodaje de la serie Zero Day .

“En video. Robert De Niro confronta a manifestantes pro-palestinos en Nueva York, expresando su apoyo a Israel durante el rodaje de su nueva serie para Netflix. El actor les dijo: ‘Si van a seguir hablando tonterías, entonces deben irse a casa”, dice el texto de una publicación de X (antiguo Twitter) difundida junto a las imágenes el 1 de mayo de 2024 y que un día después acumulaba más de 2.1 millones de visualizaciones.

Varios posts difundidos ese mismo día en Facebook decían prácticamente lo mismo e incluyen el video o imágenes de la grabación en la que el actor dice en inglés: “Esto no es una película, esto no es una película. Esto es real (...) Muévanse detrás de la barricada, ¿están diciendo tonterías? Entonces deben irse a casa”.

Esa misma afirmación fue difundida por dos conocidos medios israelíes, Haaretz y The Jerusalem Post , pero el primero luego eliminó la nota en la que afirmaba que las imágenes mostraban a De Niro apoyando a Israel en el marco del conflicto armado con Hamas y el segundo corrigió su versión inicial para explicar que el actor en realidad estaba pronunciando “un monólogo” para una producción que está grabando.

En elDetector nos pusimos en contacto con Netflix y nos respondieron vía correo electrónico que “el video y las imágenes fueron grabados el 27 de abril en NYC en el set de rodaje y durante un ensayo para Zero Day, una serie que saldrá próximamente” en esa plataforma.

El agente del actor, Stan Rosenfield, confirmó esto último a CNN y explicó que lo que se ve “es una escena directa de la serie de Netflix Zero Day en la que Robert De Niro está leyendo las líneas [de su personaje] tal y como están escritas en el guión”.

Fotografías de Getty Images que datan del 27 de abril de 2024 muestran a De Niro y a otros actores rodando ese día en Nueva York con la misma vestimenta que llevan en el video viral y en las leyendas de las imágenes no se menciona ninguna manifestación, sino que se dice que se trata del set de grabación de la serie Zero Day y se identifica también al actor Jesse Plemons.

Incluso en algunas imágenes de Getty se observa a personas detrás de una barricada frente a los actores, pero contrario a lo que aseguran las publicaciones que estamos verificando, no se les ve en actitud de protesta, sino riendo.

En un video subido a YouTube el 29 de abril en el que se ve a De Niro con una vestimenta similar a la de la grabación que estamos verificando, personas tras barreras de seguridad le llaman “presidente”, lo que coincide con el personaje de ficción que representa el actor en Zero Day (el exmandatario George Mullen). La publicación, según señala, corresponde al rodaje de esa serie.

Conclusión

Es falso que escenas que se han hecho virales en redes sociales muestren a Robert De Niro gritando a manifestantes propalestinos en las calles de Nueva York que deben quedarse tras las barricadas o irse a casa porque “están diciendo tonterías”. Las imágenes fueron publicadas con esta desinformación por grandes medios israelíes como Haaretz o The Jerusalem Post, que luego eliminaron o corrigieron sus notas. Netflix confirmó a elDetector que la grabación fue hecha en el set de rodaje de su futura serie Zero Day, en la que De Niro hace el papel de un expresidente llamado George Mullen, y corresponde a un ensayo actoral. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

