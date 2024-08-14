Cambiar Ciudad
elDetector

La Reserva Federal NO está cerrada y SÍ se han impreso billetes después de 2019

En redes sociales asocian la renovación y expansión de la agencia gubernamental, liderada por Jerome Powell,con mensajes desinformantes. En elDetector te contamos de qué se trata.

Ivette Franco
Por:
Ivette Franco.
La Reserva Federal de Estados Unidos no imprime billetes.
La Reserva Federal de Estados Unidos no imprime billetes.
Imagen Arlene Fioravanti Müller (Arte) / iStock / Captura de Facebook.

Usuarios en redes sociales difundieron publicaciones que muestran un edificio cubierto o cercado, sugiriendo que la Reserva Federal de Estados Unidos (FED, por sus siglas en inglés), bajo la presidencia de Jerome Powell, ha cerrado sus puertas y que no imprime dinero desde 2019. Eso es falso. Pese a que el edificio de la Fed está en proceso de remodelación desde 2021, continúa operando de manera regular; y aunque la Fed no es la entidad encargada de imprimir el dinero, existen registros que confirman que sí se han producido billetes después de 2019.

PUBLICIDAD

¿Quieres verificar algo? Envíalo a nuestro chat de WhatsApp +1 (305) 447-2910 o pincha aquí:


“Edificio de la Reserva Federal, donde se maneja la economía de EE.UU., ya [un] año cerrada. Desaparecerá”, se lee en la descripción de un reel publicado en Facebook el 23 de julio de 2024, que muestra el edificio de la FED parcialmente cubierta.

Meses antes, el 17 de marzo, un post en Facebook señaló que “La Reserva Federal lleva cerrada casi tres años y no imprime dinero desde 2019”, con una imagen de un edificio cubierto. Publicaciones similares también han sido compartidas en inglés.

La FED en construcción

La Reserva Federal, con más de 100 años de historia y sede en Washington D.C., es el banco central de Estados Unidos, encargado de promover “la salud y estabilidad de la economía y del sistema financiero” del país.

Más sobre elDetector

¿Está manipulado el video de la lancha atacada por EEUU, como dice el gobierno de Venezuela? Esto es lo que sabemos
7 mins

¿Está manipulado el video de la lancha atacada por EEUU, como dice el gobierno de Venezuela? Esto es lo que sabemos

Noticias Univision
Videos en TikTok difunden falsamente que Claudia Sheinbaum ofreció “asilo político” a Nicolás Maduro
3 mins

Videos en TikTok difunden falsamente que Claudia Sheinbaum ofreció “asilo político” a Nicolás Maduro

Noticias Univision
La enfermedad de Trump NO es grave, ni hizo tres promesas para "redimir su alma"
5 mins

La enfermedad de Trump NO es grave, ni hizo tres promesas para "redimir su alma"

Noticias Univision
No hay "secuestros masivos" de niños en Virginia ni hay camiones de helado involucrados
6 mins

No hay "secuestros masivos" de niños en Virginia ni hay camiones de helado involucrados

Noticias Univision
Cifras oficiales contradicen los rumores y teorías sin evidencias en redes sociales de que la delincuencia está “fuera de control” en Minnesota
5 mins

Cifras oficiales contradicen los rumores y teorías sin evidencias en redes sociales de que la delincuencia está “fuera de control” en Minnesota

Noticias Univision
Chicago NO es un “campo de batalla” por el crimen: los datos contrastan lo que dice Trump (y las redes)
4 mins

Chicago NO es un “campo de batalla” por el crimen: los datos contrastan lo que dice Trump (y las redes)

Noticias Univision
Ni Maduro planteó su renuncia, ni lanzó el desafío a Trump de “atraparlo”: desinformaciones de las tensiones con Venezuela
9 mins

Ni Maduro planteó su renuncia, ni lanzó el desafío a Trump de “atraparlo”: desinformaciones de las tensiones con Venezuela

Noticias Univision
Ni se ha propuesto recortar el año académico, ni hay una prohibición general de uso de celulares: desinformaciones sobre el regreso a clases
5 mins

Ni se ha propuesto recortar el año académico, ni hay una prohibición general de uso de celulares: desinformaciones sobre el regreso a clases

Noticias Univision
En EEUU se vota por correo desde hace 150 años, ahora Trump lo desacredita con cuatro falsedades
10 mins

En EEUU se vota por correo desde hace 150 años, ahora Trump lo desacredita con cuatro falsedades

Noticias Univision
NO es cierto (por ahora) que se haya registrado en Colombia a una niña llamada “Chat Yipití”
2 mins

NO es cierto (por ahora) que se haya registrado en Colombia a una niña llamada “Chat Yipití”

Noticias Univision

Aunque la FED no opera durante los días feriados, no está cerrada, como aseguran usuarios en redes sociales. En realidad está en proceso de “renovación y expansión” desde 2021, indica en su página web, que también señala que “permanecerá abierta durante todo el proyecto de construcción, y las operaciones de la Reserva Federal no se verán afectadas”.

En septiembre de 2021, la Comisión Nacional de Planificación de la Capital (NCPC, por sus siglas en inglés) “aprobó los planos finales de sitio y construcción presentados por la Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal para la renovación y expansión del Edificio Marriner S. Eccles, la Junta sede y una adición al edificio este de la Junta de la Reserva Federal”. Según indica la NCPC en su plan, estos trabajos tomarían alrededor de 50 meses (un poco más de cuatro años).

PUBLICIDAD

La NCPC colabora con otras agencias para "preservar y mejorar los extraordinarios recursos históricos, culturales y naturales, así como los activos federales de la región".

La última vez que se imprimió no fue en 2019

La Reserva Federal no es responsable de la impresión de billetes y monedas, aunque puede ajustar la cantidad de dinero en circulación, ya sea incrementando o reduciendo su volumen.

La Oficina de Grabado e Impresión (BEP, por sus siglas en inglés) es la que produce los billetes, y la Casa de la Moneda, encargada de las monedas. Una vez se fabrican, la FED se encarga de su distribución.

A diferencia de lo que afirma una de las publicaciones desinformantes de que, supuestamente, no se ha impreso dinero desde 2019, los informes mensuales de la BEP muestran que se han emitido billetes en los años posteriores: 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. En los últimos 10 años, la Junta de la Reserva Federal ha emitido órdenes anuales para que la BEP imprima dinero de manera continua, con cantidades que han fluctuado cada año.

Conclusión

Las afirmaciones en redes sociales de que la Reserva Federal de Estados Unidos (FED, por sus siglas en inglés) está cerrada y no imprime dinero desde 2019 son falsas. Aunque la FED está en proceso de renovación desde 2021, sigue abierta y operativa, salvo durante las fechas festivas. Además, la Reserva Federal no es la entidad encargada de imprimir el dinero; esta labor corresponde a la Oficina de Grabado e Impresión (BEP), que ha registrado producción de billetes en los años posteriores a 2019. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

PUBLICIDAD

elDetector opera de forma independiente con el financiamiento de instituciones que puedes ver aquí y que no tienen ningún poder de decisión sobre nuestro contenido. Nuestra línea editorial es autónoma.

¿Viste algún error o imprecisión? Escríbenos a eldetector@univision.net o a través de nuestra cuenta de X (Twitter) @eldetectoruni. Tras verificar tu solicitud, haremos la corrección que corresponda en un plazo no mayor de 48 horas.

Lee aquí nuestra metodología y política de corrección. Seguimos el Código de Principios de la International Fact-Checking Network (IFCN), que puedes ver aquí traducido al español. Escribe a la IFCN llenando este formulario si consideras que no estamos cumpliendo ese código.

Envíanos al chat de WhatsApp +1 (305) 447-2910 lo que quieras que verifiquemos:

Relacionados:
elDetectorFalsoSistema de Reserva Federal (FED)DineroJerome PowellWashington DCDesinformación Redes Sociales

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Papá Soltero
Gratis
Instintos
Todas. Debanhi, una historia de redes
Gratis
Laura Bozzo
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD