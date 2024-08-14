La Reserva Federal NO está cerrada y SÍ se han impreso billetes después de 2019

Usuarios en redes sociales difundieron publicaciones que muestran un edificio cubierto o cercado, sugiriendo que la Reserva Federal de Estados Unidos (FED, por sus siglas en inglés), bajo la presidencia de Jerome Powell, ha cerrado sus puertas y que no imprime dinero desde 2019. Eso es falso. Pese a que el edificio de la Fed está en proceso de remodelación desde 2021, continúa operando de manera regular; y aunque la Fed no es la entidad encargada de imprimir el dinero, existen registros que confirman que sí se han producido billetes después de 2019.

“Edificio de la Reserva Federal, donde se maneja la economía de EE.UU., ya [un] año cerrada. Desaparecerá”, se lee en la descripción de un reel publicado en Facebook el 23 de julio de 2024, que muestra el edificio de la FED parcialmente cubierta.

Meses antes, el 17 de marzo, un post en Facebook señaló que “La Reserva Federal lleva cerrada casi tres años y no imprime dinero desde 2019”, con una imagen de un edificio cubierto. Publicaciones similares también han sido compartidas en inglés.

La FED en construcción

La Reserva Federal, con más de 100 años de historia y sede en Washington D.C., es el banco central de Estados Unidos, encargado de promover “la salud y estabilidad de la economía y del sistema financiero” del país.

Aunque la FED no opera durante los días feriados, no está cerrada, como aseguran usuarios en redes sociales. En realidad está en proceso de “renovación y expansión” desde 2021, indica en su página web, que también señala que “permanecerá abierta durante todo el proyecto de construcción, y las operaciones de la Reserva Federal no se verán afectadas”.

En septiembre de 2021, la Comisión Nacional de Planificación de la Capital (NCPC, por sus siglas en inglés) “aprobó los planos finales de sitio y construcción presentados por la Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal para la renovación y expansión del Edificio Marriner S. Eccles, la Junta sede y una adición al edificio este de la Junta de la Reserva Federal”. Según indica la NCPC en su plan, estos trabajos tomarían alrededor de 50 meses (un poco más de cuatro años).

La NCPC colabora con otras agencias para "preservar y mejorar los extraordinarios recursos históricos, culturales y naturales, así como los activos federales de la región".

La última vez que se imprimió no fue en 2019

La Reserva Federal no es responsable de la impresión de billetes y monedas, aunque puede ajustar la cantidad de dinero en circulación, ya sea incrementando o reduciendo su volumen.

La Oficina de Grabado e Impresión (BEP, por sus siglas en inglés) es la que produce los billetes, y la Casa de la Moneda, encargada de las monedas. Una vez se fabrican, la FED se encarga de su distribución.

A diferencia de lo que afirma una de las publicaciones desinformantes de que, supuestamente, no se ha impreso dinero desde 2019, los informes mensuales de la BEP muestran que se han emitido billetes en los años posteriores: 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. En los últimos 10 años, la Junta de la Reserva Federal ha emitido órdenes anuales para que la BEP imprima dinero de manera continua, con cantidades que han fluctuado cada año.

Conclusión

Las afirmaciones en redes sociales de que la Reserva Federal de Estados Unidos (FED, por sus siglas en inglés) está cerrada y no imprime dinero desde 2019 son falsas. Aunque la FED está en proceso de renovación desde 2021, sigue abierta y operativa, salvo durante las fechas festivas. Además, la Reserva Federal no es la entidad encargada de imprimir el dinero; esta labor corresponde a la Oficina de Grabado e Impresión (BEP), que ha registrado producción de billetes en los años posteriores a 2019. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

