No entraron 3.5 millones de indocumentados a EEUU con Biden, como dicen engañosamente los republicanos

La cifra de encuentros únicos durante los 16 meses de Biden no se puede calcular con exactitud porque no se reportaron durante los primeros cuatro meses de la administración de manera mensual, sino que se reportaron de manera anual como parte de 2021. Pero el hecho que 660,000 encuentros fueron repetidos durante los últimos 12 meses, y la alta tasa de reincidencia sostenida durante los últimos dos años, deja claro que las cifras citadas por el Comité Nacional Republicano no llegan a 3.5 millones de inmigrantes ilegales.