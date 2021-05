Reforma migratoria y “bipartidismo”: en guerra avisada no muere gente

Mientras el Partido Republicano en el Congreso opta por jurar lealtad a Donald J. Trump a cualquier precio y a bloquear la agenda del presidente Joe Biden, es hora de que los demócratas decidan si el bipartidismo que dicen buscar para impulsar temas como la reforma migratoria no es más que una quimera.

Porque no se puede estar con Dios y con el diablo.

En cada ciclo electoral, diversos sectores de votantes han apoyado a los demócratas con la esperanza de que al asumir el mando legislen sobre temas que son prioritarios. Una vez se entronan, comienzan los cálculos electorales y casi siempre se busca no molestar a centristas y conservadores que no ven con buenos ojos medidas como la legalización de 11 millones de indocumentados o un alza al salario mínimo, por ofrecer dos ejemplos. Es decir, que se prefiere decepcionar a los votantes que contribuyeron a su triunfo, muchos de ellos latinos, para tratar de granjearse el apoyo de legisladores que simplemente no los apoyarán.