México: normalizando el horror

AMLO, por más que insista, ya no puede culpar a otros presidentes por los muertos durante su gobierno. Ya no. Está muy claro que la guerra contra el narco no comenzó con él, que hay exfuncionarios vinculados con la mafia de las drogas, que aún tienen un enorme poder para corromper y matar y que hay partes de México - hasta el 35% según el Comando Norte de Estados Unidos- donde no hay presencia del gobierno. Pero precisamente para eso lo eligieron más de 30 millones de mexicanos: para que resuelva los problemas más graves del país.