Football bajo la nieve

En circunstancias normales, cuando nieva tanto, el mundo se paraliza. Es, digamos, lo que ocurre en casi todos lados cuando no puedes ver bien y es peligroso dar un paso sobre el hielo. Pero no en Montana y mucho menos durante un partido de futbol del equipo de los Grizzlies. No vi moverse de sus asientos a ninguno de los casi 25,000 espectadores que abarrotaban el estadio Washington-Grizzly. Es como si la nieve los llevara a un estado de rebeldía ante la naturaleza. Era un desafiante: ya estamos aquí y no nos vamos a mover.