La violencia de las armas ha convertido a Estados Unidos en un 'Estado fallido'

Lo que realmente se debe hacer para superar la cultura nihilista de las armas y frenar la escabechina de inocentes tampoco se hará tras los ataques en Buffalo y Uvalde. No se prohibirán las armas de asalto como se prohibieron hasta 2004. No se aumentará a 21 la edad para comprar armas legalmente. No se expandirá lo suficiente el examen de antecedentes penales y mentales de futuros compradores. No se prohibirá la venta de armas en bazares y exhibiciones criminalmente frívolas. Tampoco los anuncios de niños y familias con armas. No se nombrarán jueces con bemoles para fallar en contra de la industria de las armas. Ni mucho menos se elegirán suficientes políticos dispuestos a enfrentarse a esa poderosa industria o con suficiente educación y sensibilidad para entender la raíz y las posibles soluciones al problema.