Falta contexto a las afirmaciones de que los puertorriqueños no pueden votar en las elecciones presidenciales

Puerto Rico fue cedido a Estados Unidos hace más de un siglo, pero no es un estado.

Afirmar que los puertorriqueños no pueden votar en las elecciones presidenciales de Estados Unidos es una afirmación a la que le falta contexto. Si bien los puertorriqueños que viven en la isla no pueden participar en las elecciones generales del 5 de noviembre, a pesar de haber obtenido el derecho a la ciudadanía estadounidense hace más de 100 años, aquellos que residen en alguno de los 50 estados de Estados Unidos o en Washington DC sí tienen el derecho de votar.

“Es cierto que, como puertorriqueños, no votamos por el presidente de Estados Unidos en las elecciones generales debido a nuestra condición de territorio no incorporado”, se lee en una publicación compartida por un usuario en Facebook el 18 de septiembre de 2024.

No todos los puertorriqueños son inelegibles para votar por el presidente de EEUU

En 1898, Puerto Rico fue cedido a Estados Unidos como consecuencia de la Guerra Hispanoamericana, un conflicto entre España y Estados Unidos en el cual la nación europea perdió la isla.

Casi 20 años después, en 1917, la ley Jones-Shafroth, firmada por el presidente Woodrow Wilson declaró a los puertorriqueños como ciudadanos estadounidenses.

Sin embargo, a pesar de esto, los puertorriqueños con residencia en la isla no son elegibles para participar en las elecciones presidenciales (o generales). Solamente pueden hacerlo los que residan en uno de los 50 estados o en Washington DC. Puerto Rico es un territorio no incorporado con estatus de mancomunidad; es decir, no es un estado de Estados Unidos.

Los isleños que residen en Estados Unidos deben seguir los parámetros establecidos por la ley estadounidense para poder votar en las elecciones presidenciales, lo que incluye tener al menos 18 años en el día de las elecciones y estar registrados para votar antes de la fecha límite de su estado, excepto en Dakota del Norte, donde no se requiere registro.

Los puertorriqueños son la segunda población más grande de origen hispano en Estados Unidos, según registros de 2021, siendo alrededor de 5.8 millones de hispanos de origen puertorriqueño los que residen en el país.

Conclusión

Le falta contexto a la afirmación difundida en Facebook que dice que “como puertorriqueños, no votamos por el presidente de Estados Unidos en las elecciones generales”. Aunque Puerto Rico no es un estado de Estados Unidos, la ley permite que los puertorriqueños que residen en alguno de los 50 estados o en Washington DC participen en las elecciones presidenciales, cumpliendo con los requisitos establecidos por el estado en el que viven. Sin embargo, es cierto que aquellos que residen en la isla no son elegibles para sufragar por el presidente, a pesar de ser ciudadanos estadounidenses. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

