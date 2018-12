Prueba: Jaguar XE SV Project 8, el sedán más rápido

En el 2004 empezaba mi carrera como periodista automotriz y uno de los primeros carros que probé fue el Jaguar XKR . Este no solo confirmó que había conseguido mi trabajo soñado, sino también fue el primer vehículo que me permitió entender claramente que aunque un buen carro apela a todos los sentidos en las personas con las que entran en contacto, para un deportivo de lujo la prioridad debe ser siempre el piloto.

En los casi 100 años de historia Jaguar (fundada en 1922) esta no solo ha cambiado de propietarios en múltiples ocasiones, pero ha llegado a bordear con la desaparición y el ólvido. Hoy, como parte del grupo Tata, el fabricante inglés está enfocado en destacar en el segmento deportivo con sus diseños, desempeño y nuevas tecnologías de propulsión ( I-PACE ), enfrentando el reto continuo de mantenerse conectado con sus orígenes. El Jaguar XE SV Project 8 , sin duda, es uno de esos vínculos.

El Project 8 está basado en el XE, el cual apareció por primera vez en el 2014. Sabiendo que este producto no se convertiría en uno de amplios volúmenes de venta, los mandamás decidieron limitarlo a solo 300 unidades, convirtiéndolo (en teoría) en un carro de colección.

Esta no es la primera vez que Jaguar se embarca en productos especiales y limitados, el más reciente previo al XE fue el F-Type Project 7 . Ambos han sido el resultado de la visión de la división SVO (Special Vehicle Operation) .

La potencia es una variable vacía si no se administra de manera eficiente, efectiva e inteligente. Por ello los ingenieros prestaron mucha atención a conseguir una excelente maniobrabilidad apoyándose en un sofisticado sistema de tracción a las 4 ruedas y uno de vectorización de torque a través del diferencial posterior.

Para el desarrollo y calibración del Project 8, Jaguar tomó como ejemplo o ‘benchmark’ el desempeño de vehículos de alto desempeño como el Porsche GT3 y el Chevrolet Camaro Z28 . El resultado fue extraordinario no solo en datos pero en sensaciones durante su conducción. Un vehiculo que se comporta como uno de tracción posterior en los momentos perfectos y como uno de tracción a las 4 ruedas cuando es necesario para optimizar su estabilidad y efectividad como vehículo deportivo.

Aerodinámica Los ajustes exteriores son significativos. Por donde se le vea, es imposible no reconocerlo como la versión de alto desempeño del XE.

Queda claro que la reducción del peso es otra de las prioridades, por eso encontramos elementos de alto desempeño fabricados en fibra de carbono como el difusor posterior, así como los ‘spoilers’ (delantero y posterior) son extremadamente agresivos y son fabricados en fibra de carbono. Algunos otros elementos livianos son el capo, puertas, etc.

Uso extensivo de fibra de carbono para conseguí estas complejas formas y para minimizar su peso hasta 3,847 libras (la versión regular del XE alcanza 4,061 lbs). Su peso es extraordinario, teniendo en mente que es un vehículo de 4 puertas y uno de 2 puertas como el Mercedes-AMG GT c Roadster pesa 3,804 lb.

Algo que me hubiera gustado encontrar en este carro es una trasmisión manual, aunque entiendo que no existe un razonamiento financiero para justificar esta opción. Aunque no creo que sea una idea más descabellada que el hecho de producir solo 300 unidades de esta versión… ¿o sí?