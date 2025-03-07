Es falso que el “principal general” de EEUU haya desafiado a Trump y suspendido las deportaciones

En el clip se muestran varias imágenes del exjefe del Estado Mayor Conjunto, Mark Milley.

Un video compartido en Instagram el 3 de marzo de 2025 asegura que recientemente “el principal general” de Estados Unidos desafió al presidente Donald Trump y suspendió las deportaciones en el país, pero eso es falso. El video se apoya en imágenes de un general que fungió como jefe del Estado Mayor Conjunto, pero que se retiró en 2023, antes de que Trump regresara a la Casa Blanca en enero de 2025. Además, no hay reportes de que las deportaciones se hayan suspendido por orden de ningún general: al contrario, son parte de la política migratoria activa de Trump.

“Última hora. Se desata un escándalo sin precedentes en Estados Unidos. El principal general del país desafía públicamente a Donald Trump”, dice la voz en off de un clip que muestra varias imágenes y videos de un hombre uniformado y algunas de él y Trump junto con la leyenda: “General de Estados Unidos desafía a Trump y suspende las deportaciones”.

Posteriormente se menciona una supuesta cita del general cuyo nombre no se menciona: “‘Es tu fin Trump, puedes ser el presidente pero no puedes seguir tratando a los inmigrantes como si fueran basura. Me niego a ejecutar tus órdenes y suspenderé todas las deportaciones. Si sigues cruzando la línea podrías enfrentar problemas que ni todo tu dinero podrá solucionar”.

El general al que se hace referencia está retirado

Sin embargo, de acuerdo con el Departamento de Defensa de Estados Unidos , Milley se jubiló el 29 de septiembre de 2023 por lo que ya no es un militar activo, al contrario de lo que dice la publicación.

Además, ninguna de las fotografías que se usan en el clip para apoyar la afirmación “de última hora” de que supuestamente Milley desafió a Trump y anunció que suspenderá las deportaciones es reciente, y no todas lo muestran a él.

Las cinco primeras imágenes del video son de Milley vestido con traje militar. La primera muestra al mandatario y al militar en el 119º partido de fútbol entre el Ejército y la Marina en el Lincoln Financial Field de Filadelfia el 8 de diciembre de 2018. La segunda es de Milley hablando con un traje color gris y una pared verde al fondo, y fue captada el 29 de septiembre de 2023 durante su último discurso como jefe del Estado Mayor Conjunto. La tercera se tomó después de que Trump pronunciara el discurso sobre el Estado de la Unión en el Capitolio de Estados Unidos en Washington, DC, el 4 de febrero de 2020. La quinta proviene de un video que se tomó el 29 de septiembre de 2021 durante una audiencia sobre la retirada de Estados Unidos de Afganistán

Las imágenes a continuación incluyen una de Trump y Milley haciendo un saludo militar durante el desfile inaugural presidencial el 20 de enero de 2017 en Washington, DC. Luego, se muestra otra fotografía en la que aparece Tom Homan , actual zar de la frontera, el 23 de enero de 2024 en una fiesta electoral en Nashua, Nuevo Hampshire. También se incluye un video de Milley en una entrevista en 60 Minutos, que circula en la web desde el 27 de septiembre de 2023, en la que habla sobre los comentarios de Trump sugiriendo que debía ser ejecutado por sus comunicaciones con China.

Otra imagen muestra a Trump acompañado de Milley y otros funcionarios saliendo de la Casa Blanca el 1 de junio de 2020 para visitar la iglesia de St. John en Washington. Finalmente, se incluye una imagen de Milley vestido de civil el 29 de abril de 2024, asistiendo a una ceremonia en honor al coronel retirado Ralph Puckett.

Las deportaciones continúan

Desde elDetector hicimos una búsqueda en la página web de la Casa Blanca de las acciones presidenciales , que toman en cuenta las órdenes ejecutivas, memorandos y proclamaciones y no hallamos información sobre una supuesta suspensión de deportaciones.

También realizamos una búsqueda con palabras clave en Google, en inglés y español, tampoco dio resultados sobre la supuesta medida.

Univision Noticias reportó que el 4 de marzo de 2025, durante su discurso ante el Congreso , el presidente Trump llevó personalmente al hemiciclo el pedido de fondos para acelerar una ofensiva de detenciones y deportaciones de inmigrantes indocumentados.

Conclusión

Es falso que recientemente “el principal general” del país desafió a Donald Trump y suspendió las deportaciones en Estados Unidos por tratar a los migrantes “como basura”. El video que incluye la afirmación falsa se apoya en imágenes de archivo que muestran al general retirado y exjefe del Estado Mayor Conjunto Mike Milley, quien se jubiló en septiembre de 2023, por lo que ya no se encuentra activo. Además, las deportaciones continúan e incluso el presidente pidió en su último discurso ante el Congreso más recursos para acelerar la ofensiva de detenciones y deportaciones de indocumentados. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

