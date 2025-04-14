En la guerra comercial con EEUU, China parece tener más cartas ganadoras que Trump

Video "Nos sentimos traicionados”: empresas canadienses se enfrentan a la incertidumbre pese al aplazamiento de los aranceles

Cuando Donald Trump dio marcha atrás a su plan de imponer aranceles exorbitantes a socios comerciales de todo el mundo, hubo una excepción clave: China.

Mientras que el resto del mundo recibía una prórroga de 90 días para la aplicación de aranceles adicionales, además de los nuevos aranceles del 10% para todos los socios comerciales estadounidenses, China sufriría aún más la presión.

PUBLICIDAD

El pasado 9 de abril, Trump elevó el arancel sobre los productos chinos al 125%, lo que empujó la tarifa total de EEUU sobre algunas importaciones chinas al 145%. La medida, según Trump, fue motivada por la "falta de respeto de Pekín a los mercados globales".



Pero es posible que el presidente estadounidense se sintiera molesto por la aparente disposición de Pekín a enfrentarse directamente a los aranceles estadounidenses. Mientras que muchos países optaron por no tomar represalias contra las ahora postergadas subidas arancelarias recíprocas de Trump, y en su lugar favorecieron la negociación y el diálogo, Pekín adoptó una estrategia diferente. Respondió con contramedidas rápidas y firmes.

El 11 de abril, China desestimó las medidas de Trump como una “broma” y aumentó su propio arancel contra Estados Unidos al 125%.

Las dos economías se encuentran ahora enfrascadas en un intenso enfrentamiento comercial. Y China no da señales de ceder.

Y como experto en las relaciones entre Estados Unidos y China, no esperaría que China lo haga. A diferencia de la primera guerra comercial entre Estados Unidos y China durante el primer mandato de Trump, cuando Pekín buscaba con ahínco negociar con Estados Unidos, China ahora tiene mucha más influencia.

De hecho, Pekín cree que puede infligir al menos el mismo daño a EEUU, a la vez que amplía su posición global.

Un cálculo diferente para China

Sin duda, las consecuencias de los aranceles son graves para los fabricantes chinos orientados a la exportación, especialmente aquellos de las regiones costeras que producen muebles, ropa, juguetes y electrodomésticos para los consumidores estadounidenses.

PUBLICIDAD

Pero desde que Trump impuso por primera vez un aumento de aranceles a China en 2018, varios factores económicos subyacentes han alterado significativamente el cálculo de Pekín. Crucialmente, la importancia del mercado estadounidense para la economía china, impulsada por las exportaciones, ha disminuido significativamente.

En 2018, al inicio de la primera guerra comercial, las exportaciones con destino a EEUU representaban el 19.8% de las exportaciones totales de China. En 2023, esa cifra había caído al 12.8%. Los aranceles podrían impulsar aún más a China a acelerar su estrategia de "expansión de la demanda interna", liberando el poder adquisitivo de sus consumidores y fortaleciendo su economía nacional. Y si bien China entró en la guerra comercial de 2018 en una fase de fuerte crecimiento económico, la situación actual es bastante diferente. La atonía de los mercados inmobiliarios, la fuga de capitales y la "disociación" occidental han empujado la economía china a un período de desaceleración persistente.



Quizás contradictoriamente, esta prolongada recesión podría haber fortalecido a la economía china ante las crisis. Esto ha impulsado a empresas y legisladores a considerar la dura realidad económica existente, incluso antes del impacto de los aranceles de Trump. La política arancelaria de Trump contra China también podría brindarle a Pekín un chivo expiatorio externo útil, permitiéndole fortalecer la opinión pública y culpar a la agresión estadounidense de la desaceleración económica.

PUBLICIDAD

China también comprende que Estados Unidos no puede reemplazar fácilmente su dependencia de los productos chinos, en particular a través de sus cadenas de suministro. Si bien las importaciones directas estadounidenses desde China han disminuido, muchos bienes que ahora se importan de terceros países aún dependen de componentes o materias primas fabricados en China.

Para 2022, Estados Unidos dependía de China para 532 categorías de productos clave, casi cuatro veces más que en 2000, mientras que la dependencia de China de los productos estadounidenses se redujo a la mitad en el mismo período.

Existe un cálculo de opinión pública relacionado: se espera que el aumento de los aranceles eleve los precios, algo que podría generar descontento entre los consumidores estadounidenses, en particular entre los votantes de clase trabajadora. De hecho, Pekín cree que los aranceles de Trump corren el riesgo de empujar a la previamente sólida economía estadounidense hacia una recesión.

Potentes herramientas de represalia

Además del cambio en el entorno económico, China también cuenta con diversas herramientas estratégicas para tomar represalias contra Estados Unidos. Domina la cadena global de suministro de tierras raras, crucial para las industrias militar y de alta tecnología, y abastece aproximadamente el 72% de las importaciones estadounidenses de tierras raras, según algunas estimaciones. El 4 de marzo, China incluyó a 15 entidades estadounidenses en su lista de control de exportaciones, seguidas de otras 12 el 9 de abril.

PUBLICIDAD

Muchas eran contratistas de defensa o empresas de alta tecnología estadounidenses que dependían de tierras raras para sus productos. China también conserva la capacidad de atacar sectores clave de exportación agrícola estadounidense, como la avicultura y la soja, industrias que dependen en gran medida de la demanda china y se concentran en estados de tendencia republicana.

China representa aproximadamente la mitad de las exportaciones estadounidenses de soja y casi el 10% de las exportaciones estadounidenses de aves de corral. El 4 de marzo, Pekín revocó las autorizaciones de importación a tres importantes exportadores estadounidenses de soja. Y en el sector tecnológico, muchas empresas estadounidenses, como Apple y Tesla, siguen estrechamente vinculadas a la manufactura china.

Los aranceles amenazan con reducir significativamente sus márgenes de beneficio, algo que Pekín cree que puede utilizarse como palanca contra la administración Trump. Según informes, Pekín ya planea contraatacar mediante la presión regulatoria sobre las empresas estadounidenses que operan en China.

Mientras tanto, Elon Musk, un alto funcionario de Trump, se ha enfrentado al asesor comercial estadounidense Peter Navarro contra los aranceles. Y esto se debe a que tiene importantes intereses comerciales en China y es una brecha particularmente fuerte que Pekín aún podría explotar para intentar dividir a la administración Trump.

¿Una oportunidad estratégica para China?

Si bien Pekín cree que puede resistir los amplios aranceles de Trump de forma bilateral, también cree que la ofensiva estadounidense contra sus propios socios comerciales ha creado una oportunidad estratégica generacional para desplazar la hegemonía estadounidense.

PUBLICIDAD

En el ámbito local, este cambio podría transformar significativamente el panorama geopolítico del este de Asia. Ya el 30 de marzo, después de que Trump aumentara los aranceles a Pekín, China, Japón y Corea del Sur celebraron su primer diálogo económico en cinco años y se comprometieron a impulsar un acuerdo trilateral de libre comercio.

La medida fue particularmente notable dado el esmero con el que Estados Unidos se había esforzado por cultivar la confianza de sus aliados japoneses y surcoreanos durante la administración Biden como parte de su estrategia para contrarrestar la influencia regional china. Desde la perspectiva de Pekín, las acciones de Trump ofrecen una oportunidad para erosionar directamente la influencia estadounidense en el Indopacífico.

De igual manera, los elevados aranceles impuestos por Trump a los países del Sudeste Asiático, que también fueron una importante prioridad estratégica regional durante la administración Biden, podrían acercar a estas naciones a China.

Los medios estatales chinos anunciaron el 11 de abril que el presidente Xi Jinping realizará visitas de Estado a Vietnam, Malasia y Camboya del 14 al 18 de abril, con el objetivo de profundizar la cooperación integral con los países vecinos. Cabe destacar que la administración Trump impuso aranceles recíprocos, ahora suspendidos, a las tres naciones del Sudeste Asiático: del 49 % a los productos camboyanos, del 46 % a las exportaciones vietnamitas y del 24 % a los productos de Malasia. Más allá de China se encuentra una oportunidad estratégica aún más prometedora.

PUBLICIDAD

La estrategia arancelaria de Trump ya ha llevado a China y a funcionarios de la Unión Europea a considerar la posibilidad de fortalecer sus propios lazos comerciales, previamente tensos, lo que podría debilitar la alianza transatlántica que buscaba desvincularse de China. El 8 de abril, el presidente de la Comisión Europea mantuvo una conversación telefónica con el primer ministro chino, durante la cual ambas partes condenaron conjuntamente el proteccionismo comercial estadounidense y abogaron por un comercio libre y abierto.

Casualmente, el 9 de abril, día en que China elevó los aranceles sobre los productos estadounidenses al 84%, la UE también anunció su primera ola de medidas de represalia: la imposición de un arancel del 25% a determinadas importaciones estadounidenses por un valor superior a 20,000 millones de euros, pero retrasó su implementación tras la pausa de 90 días de Trump. Actualmente, funcionarios de la UE y China están manteniendo conversaciones sobre las barreras comerciales existentes y considerando celebrar una cumbre a gran escala en China en julio.

Finalmente, China ve en la política arancelaria de Trump un posible debilitamiento de la posición internacional del dólar estadounidense. Los aranceles generalizados impuestos a múltiples países han socavado la confianza de los inversores en la economía estadounidense, contribuyendo a la depreciación del dólar. Tradicionalmente, el dólar y los bonos del Tesoro estadounidense se han considerado activos refugio, pero las recientes turbulencias del mercado han puesto en duda esta condición.

PUBLICIDAD

Al mismo tiempo, los elevados aranceles han suscitado preocupación sobre la salud de la economía estadounidense y la sostenibilidad de su deuda, socavando la confianza tanto en el dólar como en los bonos del Tesoro estadounidense.

Si bien los aranceles de Trump inevitablemente perjudicarán a sectores de la economía china, Pekín parece tener muchas más cartas que jugar esta vez. Tiene las herramientas para infligir un daño significativo a los intereses estadounidenses y, quizás lo más importante, la guerra arancelaria sin cuartel de Trump le brinda a China una oportunidad estratégica excepcional y sin precedentes.

* Linggong Kong es candidato a doctorado en Ciencias Políticas por la Universidad de Auburn, Alabama.

Linggong Kong no trabaja ni consulta o posee acciones o recibe financiación de ninguna empresa u organización que pueda beneficiarse de este artículo y no ha revelado ninguna afiliación relevante más allá de su nombramiento académico.

Este artículo fue publicado inicialmente en The Conversation. Puedes leer en inglés el original.

Vea también: