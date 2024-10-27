Es falso que el presidente de China declaró la guerra a EEUU e Israel por las acciones en Palestina y Líbano

China y Rusia se han mostrado más bien como mediadores en el reciente conflicto.

El presidente de China, Xi Jinping, no declaró la guerra a Estados Unidos e Israel por las acciones de guerra en Palestina y Líbano. La falsedad circula en Facebook acompañada del video de un discurso de Jinping que no es actual, y en donde el mandatario chino no hablaba de la guerra, sino de comunismo en la clausura del XX Congreso del Partido Comunista de 2022, donde fue elegido como secretario general del Comité central del Partido Comunista de China (PCCh).

La alocución del presidente chino fue antes del inicio del conflicto

“Xi Jinping-Pdte. de China, deja un anuncio muy claro a los Estados Unidos: ‘Lo que Israel y Estados Unidos hacen a Palestina y El Líbano, particularmente en Gaza y Beirut, es espeluznante. Hace tiempo que han perdido la vergüenza, por esa razón, ya estamos listos para la guerra", se lee en la publicación de Facebook. Eso es falso.

Foto izquierda: capturada tomada del video que circula en redes sociales. Foto derecha: Daily People, de China. Imagen Redes sociales / Daily People.



Notamos que en el posteo de Facebook, el fondo y la bandera con la hoz y el martillo (símbolo comunista) ubicada detrás de donde habla Jinping es más naranja. De resto, todo es lo mismo: la corbata vinotinto (recuadros azules), la posición de la bandera comunista con la hoz y el martillo (recuadros amarillos), la forma del podio (recuadros rojos), la utilización de dos micrófonos (recuadros verdes) y las mismas arrugas en la ropa (recuadros magenta).

Según CGTN y el People Daily, el acto en que estuvo Xi Jinping fue en octubre de 2022, en el marco del XX Congreso del Partido Comunista. El conflicto Israel Hamas se desató el 7 de octubre de 2023.

El People Daily tiene una transcripción íntegra del discurso del presidente chino y, también, secretario general del Comité Central del PCCh. Con una búsqueda avanzada, encontramos que Jinping sólo mencionó una vez en su discurso la palabra guerra, y para hacer alusión a “la guerra prolongada de la lucha contra la corrupción".

En la reseña de CGTN no hay ninguna mención a la palabra guerra.

Con una búsqueda con palabras clave en Google (inglés y español) no hallamos ninguna referencia sobre las supuestas declaraciones de guerra a Estados Unidos e Israel por parte del presidente chino.

Conclusión

Es falso que el presidente de China, Xi Jinping, haya declarado la guerra a Estados Unidos e Israel por sus acciones en Palestina y Líbano. La afirmación que circula en redes sociales está acompañada de un video del mandatario chino, que no es actual y donde no hablaba de la guerra, sino de comunismo en la clausura del XX Congreso del Partido Comunista de 2022. Verificamos todo al hallar con una búsqueda inversa de imágenes en Google Lens dos reseñas de medios chinos en español con todos los detalles de lo que hablaba Jinping en ese momento. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

