Mientras Trump insiste en "fraude" sin pruebas, su campaña sufre reveses legales en 2 estados y amenaza con una demanda en Nevada

En su típico estilo de contraataque, Trump dijo que presentará una querella en Nevada para pedir que no se cuenten votos que catalogó, sin presentar evidencias, de "ilegales", argumentando que en la elección votaron personas que fallecieron y que han dejado de vivir en el estado.

"Esto es sin precedentes en la historia estadounidense. Tenemos tantas evidencias, tal vez terminaremos ante el máximo tribunal. Tendremos muchos litigios porque no podemos permitir que nos roben así una elección", dijo. Trump también afirmó que eran votos ilegales: "Si tú cuentas los votos legales, gano fácilmente".

Las decisiones judiciales hasta ahora

El dictamen de Pennsylvania, sin embargo, no afectó el conteo, que sigue su curso normalmente. El pleito en este estado argumentaba que la secretaria de Estado, Josecelyn Benson, quien es demócrata, estaba permitiendo que el conteo se realizara sin equipos de observadores bipartidistas.

Allí, la campaña del mandatario argumentó este martes que sus observadores no podían acercarse mucho a los trabajadores electorales que estaban contando las papeletas para asegurarse de que los sobres contaran con la debida firma, nombre y dirección. Las papeletas sin esta información podrían ser cuestionadas o descalificadas.

La campaña de Trump también ha indicado que pedirá un recuento en ese último estado. El mánager Bill Stepien ha argumentado que hubo “irregularidades en varios condados de Wisconsin”, pero no ha dado detalles, reportó The Associated Press.