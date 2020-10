No es cierto que todas las boletas que lleguen después del día de las elecciones serán desechadas

¿Es cierto que todas las boletas de voto por correo recibidas después del día de las elecciones no se contarán en las próximas elecciones? No, eso no es cierto. 22 estados han extendido las fechas límite para recibir boletas por correo más allá del día de las elecciones. Sin embargo, casi todos los demás estados exigen que las boletas por correo se reciban antes del día de las elecciones, el martes 3 de noviembre de 2020, para que sean contadas.