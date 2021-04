"Un mártir de nuestra democracia": quién era William Evans, el policía que murió custodiando el Capitolio

Evans realizaba su trabajo como un día normal, lo mismo que venía haciendo desde hace 18 años , de forma entregada y responsable, según han declarado sus amigos. No podía imaginar que ese día perdería la vida cumpliendo con su deber, cuando un hombre lo embistió a él y a un compañero con un auto.

Nació en la localidad de North Adams, en Massachussetts, y en 2002 terminó una licenciatura en justicia penal en la Western New England University, según declaró la portavoz de esa universidad privada de Springfield, Judy Curran , al diario The Boston Globe .

“Era un tipo realmente bueno”, dijo de él Brendan Bullett, un amigo de la infancia. "Y no lo digo a la ligera. Creo que esa es la mejor manera que se me ocurrió [para describirlo]", añadió. "Él se preocupaba mucho por sus amigos. Adoraba absolutamente a sus hijos. Era bueno con todos. Era amable", declaró Bullet al Boston Globe.

Evans es el sexto miembro de la policía del Capitolio en morir en cumplimiento del deber, según ese departamento, citado por The Washington Post. Entre las víctimas se encuentra el oficial Brian D. Sicknick, quien murió tras los enfrentamientos del pasado 6 de enero en el Capitolio. Ese día a 'Billy' Evans no le tocaba trabajar, así que no vivió los horrores del asalto de una turba de seguidores de Donald Trump. Pero murió casi tres meses después, también cumpliendo con su deber.