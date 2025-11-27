Caso Epstein: las pistas que las maniobras del gobierno de Trump ofrecen sobre lo que puede haber en los archivos del DOJ

Video Fotos con Fidel Castro y el papa Juan Pablo II: esto es lo que se encontró en la casa de Epstein de NY

Mientras corre el plazo para que el Departamento de Justicia publique los archivos del delincuente sexual Jeffrey Epstein, la batalla judicial sobre documentos confidenciales en el caso penal de quien fuera su pareja y cómplice, Ghislaine Maxwell, ofrece pistas sobre lo que podrían contener.

Abogados del gobierno de Donald Trump solicitaron a un juez el miércoles que permita la publicación de una amplia gama de archivos del caso de Maxwell, incluyendo órdenes de registro, documentos financieros, notas de entrevistas con sobrevivientes, datos de dispositivos electrónicos y material de investigaciones anteriores de Epstein en Florida.

PUBLICIDAD

Estos registros, entre otros, están sujetos a órdenes de confidencialidad que el Departamento de Justicia (DOJ) debe levantar para cumplir con la nueva ley que exige la publicación de los materiales de investigación de Epstein y Maxwell.



La Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein fue aprobada por el Congreso y firmada por el presidente Donald Trump la semana pasada.

El DOJ presentó la lista un día después de que el juez federal de distrito Paul A. Engelmayer en Nueva York ordenara al gobierno especificar qué materiales planea publicar del caso de Maxwell.

El gobierno afirmó que está consultando con las sobrevivientes y sus abogados, y que censurará los registros para garantizar la protección de su identidad y evitar la difusión de imágenes sexualizadas.

“En resumen, el gobierno está en proceso de identificar materiales potencialmente relevantes” que deben divulgarse según la ley, “categorizándolos y procesándolos para su revisión”, declaró el departamento.

Cuándo deben publicarse los archivos del caso Epstein

El expediente de cuatro páginas incluye los nombres del fiscal federal en Manhattan, Jay Clayton, junto con los de la fiscal general Pam Bondi y el fiscal general adjunto Todd Blanche.

También el miércoles, un juez que evalúa una solicitud similar de materiales del caso de tráfico sexual de Epstein de 2019 dio al departamento hasta el lunes para proporcionar descripciones detalladas de los registros que desea que se hagan públicos. El juez federal de distrito Richard M. Berman afirmó que revisará el material en privado antes de tomar una decisión.

En agosto, Berman y Engelmayer denegaron las solicitudes del departamento para revelar las transcripciones del gran jurado y otros materiales de los casos de Epstein y Maxwell, dictaminando que tales divulgaciones rara vez, o nunca, se permiten.

PUBLICIDAD

El departamento solicitó a los jueces esta semana que reconsideraran su decisión, argumentando en documentos judiciales que la nueva ley exige al gobierno "publicar los materiales del gran jurado y de descubrimiento" de los casos. La ley exige la publicación de los archivos relacionados con Epstein en un formato que permita búsquedas antes del 19 de diciembre.

Video Archivos del caso Epstein: tras la firma de Trump, ¿cuándo serán publicados? Te explicamos

Epstein era un millonario administrador de fondos conocido por socializar con celebridades, políticos y otros hombres poderosos. Murió en la cárcel un mes después de su arresto en 2019: la versión oficial de que se suicidó ha sido objeto de numerosas teorías de la conspiración. Maxwell fue condenada en 2021 por tráfico sexual por atraer a adolescentes para que fueran abusadas sexualmente por Epstein. Cumple una condena de 20 años de prisión.

Qué contienen los archivos del caso Epstein

En documentos iniciales presentados esta semana, el Departamento de Justicia describió el material que desea revelar en términos generales, describiéndolo como "transcripciones y pruebas del gran jurado". Engelmayer ordenó al gobierno presentar una carta que describiera los materiales "con suficiente detalle para informar significativamente a las víctimas" sobre lo que planea hacer público.

Engelmayer no presidió el juicio de Maxwell, pero fue asignado al caso después de que la jueza de primera instancia Alison J. Nathan fuera ascendida al Segundo Circuito de la Corte de Apelaciones de EEUU.

Decenas de miles de páginas de registros relacionados con Epstein y Maxwell ya se han publicado a lo largo de los años, incluso mediante demandas civiles, divulgaciones públicas y solicitudes amparadas en la Ley de Libertad de Información.

PUBLICIDAD

En su presentación del miércoles, el DOJ enumeró 18 categorías de material que busca publicar del caso de Maxwell, incluyendo informes, fotografías, videos y otros materiales de la policía de Palm Beach, Florida, y de la fiscalía federal de esa ciudad, que investigaron a Epstein a mediados de la década de 2000.

El año pasado, un juez de Florida ordenó la publicación de unas 150 páginas de transcripciones de un gran jurado estatal que investigó a Epstein en 2006. La semana pasada, invocando la nueva ley, el DOJ solicitó la apertura de las transcripciones de un gran jurado federal que también investigó a Epstein.