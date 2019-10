Uno, dos, "múltiples" denunciantes: ¿por qué importa que haya más quejas contra Trump por su llamada a Ucrania?

Una defensa inmutable

Trump asegura que la primera queja no es creíble porque la persona no tuvo ese conocimiento directo, no fue testigo de la llamada con Volodymyr Zelensky. No importa que el inspector general de la comunidad de inteligencia considerara que sí era algo de urgencia, para el presidente se trata de habladurías de una fuente que, aunque asegura desconocer, tendría alguna parcialización en su contra.