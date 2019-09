Texto en español de la denuncia contra Trump por su llamada al presidente de Ucrania "solicitándole interferir" en las elecciones de 2020

Poco antes de que el director nacional de Inteligencia, Joseph Maguire, declarara ante el Congreso sobre la denuncia presentada contra el presidente Donald Trump por supuesto abuso de su cargo al usar la política exterior para su beneficio personal, el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes publicó el texto de la queja.

La denuncia, que traducimos en su totalidad, representa uno de los documentos más reveladores sobre la forma en que la Casa Blanca, y específicamente el presidente Trump, manejan asuntos de Estado, específicamente sus relaciones con gobiernos extranjeros.

Sin embargo uno de los aspectos más preocupantes de esta denuncia es que señala que la Casa Blanca trató de ocultar la conversación telefónica entre el presidente Trump y su homólogo de Ucrania, Volodymyr Zelensky.

DESCLASIFICADO



12 de agosto de 2019

Honorable Richard Burr Presidente

Comité de Inteligencia del Senado de Estados Unidos

Honorable Adam Schiff

Comité Permanente sobre Inteligencia

Cámara de Representantes de Estados Unidos

Estimados Presidente Burr y Presidente Schiff:

Estoy reportando una "urgente preocupación" en conformidad con el procedimiento descrito en 50 USC

§3033 (k) (5) (A). Esta carta NO ESTÁ CLASIFICADA cuando se separa del archivo adjunto.

En el curso de mis deberes oficiales, he recibido información de parte de varios funcionarios del gobierno estadounidense de que el presidente de Estados Unidos está utilizando el poder de su cargo para solicitar la interferencia de un país extranjero en las elecciones estadounidenses de 2020. Esta interferencia incluye, entre otras cosas, presionar a un país extranjero para que investigue a uno de los principales rivales políticos internos del presidente. El abogado personal del presidente, el Sr. Rudolph Giuliani, es una figura central en este intento. El Fiscal General Barr parece estar involucrado también.

· En los últimos cuatro meses, más de media docena de funcionarios estadounidenses me han informado sobre varios hechos relacionados con este intento. La información proporcionada en este documento me fue transmitida en el curso de negocios oficiales entre agencias. Es habitual que los funcionarios estadounidenses responsables de una cartera regional o funcional en particular compartan dicha información entre sí para orientar la formulación y el análisis de políticas.

· No fui testigo directo de la mayoría de los acontecimientos descritos. Sin embargo, me di cuenta de que los recuentos de mis colegas sobre estos acontecimientos eran creíbles porque, en casi todos los casos, múltiples funcionarios relataron hechos que fueron consistentes entre sí. Además, mucha información consistente con estos recuentos privados se ha reportado públicamente.

Me preocupa profundamente que las acciones descritas a continuación constituyan "un problema grave o flagrante, abuso o violación de la ley o la Orden Ejecutiva" que "no incluye diferencias de opiniones sobre asuntos de política pública", de acuerdo con la definición de "preocupación urgente" en 50 USC §3033 (k) (5) (G). Por lo tanto, estoy cumpliendo con mi deber de reportar esta información, a través de los canales legales adecuados, a las autoridades pertinentes.

· También me preocupa que estas acciones planteen riesgos para la seguridad nacional de Estados Unidos y debiliten los esfuerzos del gobierno estadounidense para disuadir y contrarrestar la interferencia extranjera en las elecciones estadounidenses.

Según mi conocimiento, esta declaración en su totalidad no se clasifica cuando se separa del anexo clasificado. Me he esforzado en aplicar los estándares de clasificación descritos en la Orden Ejecutiva (EO) 13526 y en separar la información que conozco o tengo razones para creer que está clasificada con fines de seguridad nacional. 1

· Si una marca de clasificación se aplica de forma retroactiva, creo que le corresponde a la autoridad clasificatoria explicar por qué se aplicó dicha marca y a qué información específica pertenece. ·

I. La llamada telefónica presidencial del 25 de julio

Temprano en la mañana del 25 de julio, el presidente habló por teléfono con el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy. No sé de qué lado inició la llamada. Ésta fue la primera llamada públicamente reconocida entre ambos líderes desde una breve llamada de felicitación después de que Zelenskyy ganara la presidencia el 21 de abril.

Varios funcionarios de la Casa Blanca con conocimiento directo de la llamada me informaron que, después de un intercambio inicial de cumplidos, el Presidente utilizó el resto de la llamada para promover sus intereses personales. Es decir, intentó presionar al líder ucraniano para que tomara medidas para ayudar a la reelección del Presidente en 2020. Según los funcionarios de la Casa Blanca que tenían conocimiento directo de la llamada, el Presidente presionó al Sr. Zelenskyy para que, entre otras cosas:

· iniciara o continuara una investigación 2 sobre las actividades del ex vicepresidente Joseph Biden y su hijo, Hunter Biden;

· ayudara a descubrir presuntamente que las acusaciones de interferencia rusa en las elecciones presidenciales estadounidenses de 2016 se originaron en Ucrania, con una solicitud específica de que el líder ucraniano localizara y entregara los servidores utilizados por el Comité Nacional Demócrata (DNC) y examinados por la empresa de seguridad cibernética estadounidense Crowdstrike,3 la cual inicialmente informó que los hackers rusos habían penetrado en las redes del DNC en 2016; y

· se reuniera o hablara con dos personas que el Presidente nombró explícitamente como sus enviados personales en estos asuntos, el Sr. Giuliani y el Fiscal General Barr, a quienes el Presidente se refirió en múltiples ocasiones en conjunto.

1 Además de la información en el Anexo, creo que ninguna información aquí contenida cumple con la definición de "información clasificada" descrita en EO 13526, Parte l, Sección 1.1. Existe una amplia información de dominio público sobre los esfuerzos que describo a continuación, incluidas las declaraciones del Presidente y el Sr. Giuliani. Además, según mis observaciones personales, existe discreción con respecto a la clasificación de comentarios privados o instrucciones del Presidente, incluidas sus comunicaciones con líderes extranjeros; la información que no está relacionada con la política exterior estadounidense o la seguridad nacional, como la información contenida en este documento, cuando se separa del Anexo, generalmente se trata como no clasificada. También creo que aplicar una marca de clasificación a esta información violaría el EO 13526, Parte l, Sección 1.7, que establece: "En ningún caso se clasificará la información, se mantendrá como clasificada o no se desclasificará para: (l) ocultar violaciones de la ley, incompetencia o error administrativo; [o] (2) evitar la vergüenza para una persona, organización o agencia".

2 No está claro si existe dicha investigación ucraniana. Consultar la Nota al pie # 7 para obtener información adicional.

3 No sé por qué el presidente asocia estos servidores con Ucrania. (Véanse, por ejemplo, sus comentarios a Fox News el 20 de julio: "Y Ucrania. Miren a Ucrania. ¿Cómo es que el FBI no se llevó este servidor? Podesta les dijo que salieran. Él dijo, salgan. Entonces, ¿cómo es que el FBI no se llevó el servidor del DNC?")

El Presidente también elogió al Fiscal General de Ucrania, Sr. Yuriy Lutsenko, y sugirió que el Sr. Zelenskyy podría querer mantenerlo en su cargo. (Nota: A partir de marzo de 2019, el Sr. Lutsenko hizo una serie de acusaciones públicas, muchas de las cuales luego retiró, sobre las actividades de la familia Biden en Ucrania, la supuesta participación de los funcionarios ucranianos en las elecciones estadounidenses de 2016 y las actividades de la Embajada de Estados Unidos en Kiev Ver Parte IV para contexto adicional.)

Los funcionarios de la Casa Blanca que me dieron esta información estaban profundamente perturbados por lo ocurrido en la llamada telefónica. Me dijeron que ya había una "discusión en curso" con los abogados de la Casa Blanca sobre cómo tratar la llamada debido a la probabilidad, según el recuento de los funcionarios, de que habían sido testigos de que el Presidente abusó de su cargo para beneficio personal.

La parte ucraniana fue la primera en reconocer públicamente la llamada telefónica. En la noche del 25 de julio, se publicó una lectura en el sitio web del Presidente de Ucrania que contenía la siguiente línea (traducción de la lectura original en ruso):

· "Donald Trump expresó su convicción de que el nuevo gobierno ucraniano podrá mejorar rápidamente la imagen de Ucrania y completar la investigación de los casos de corrupción que han frenado la cooperación entre Ucrania y Estados Unidos".

Además de los "casos" mencionados presuntamente relacionados con la familia Biden y las elecciones de 2016, los funcionarios de la Casa Blanca me dijeron que no se discutieron otros "casos".

Según mi entendimiento, hubo aproximadamente una docena de funcionarios de la Casa Blanca que escucharon la llamada, una mezcla de funcionarios de política y oficiales de servicio en la Sala de Situación de la Casa Blanca, como es habitual. Los funcionarios con los que hablé me dijeron que la participación en la llamada no había sido restringida de antemano porque todos esperaban que fuera una llamada "de rutina" con un líder extranjero. No sé si alguien estuvo físicamente presente con el Presidente durante la llamada.

· Además del personal de la Casa Blanca, me dijeron que un funcionario del Departamento de Estado, el Sr. T. Ulrich Brechbuhl, también escuchó la llamada.

· No fui el único funcionario ajeno a la Casa Blanca que recibió una lectura de la llamada. Según mi entendimiento, a varios funcionarios del Departamento de Estado y de la Comunidad de Inteligencia también se les informó sobre el contenido de la llamada como se describe anteriormente.

II . · Esfuerzos para restringir el acceso a los registros relacionados con la llamada

En los días posteriores a la llamada telefónica, varios funcionarios estadounidenses me informaron que altos funcionarios de la Casa Blanca habían intervenido para "bloquear" todos los registros de la llamada telefónica, especialmente la transcripción oficial palabra por palabra de la llamada que produjo -como es habitual- la Sala de Situación de la Casa Blanca. Este conjunto de acciones me confirmó que los funcionarios de la Casa Blanca entendieron la gravedad de lo que había sucedido en la llamada.

· Los funcionarios de la Casa Blanca me dijeron que fueron "orientados" por abogados de la Casa Blanca para que eliminaran la transcripción electrónica del sistema informático en el que normalmente se almacenan dichas transcripciones para su coordinación, finalización y distribución a los funcionarios del gabinete.

· En cambio, la transcripción se cargó en un sistema electrónico separado que de otro modo se usa para almacenar y manejar información clasificada de naturaleza especialmente sensible. Un funcionario de la Casa Blanca describió este acto como un abuso de este sistema electrónico porque la llamada no contenía nada remotamente sensible desde una perspectiva de seguridad nacional.

No sé si se tomaron medidas similares para restringir el acceso a otros registros de la llamada, como las notas escritas a mano por quienes escucharon la llamada.

III. Preocupaciones constantes

El 26 de julio, un día después de la llamada, el Representante Especial de Estados Unidos para las Negociaciones con Ucrania, Kurt Volker, visitó Kiev y se reunió con el Presidente Zelenskyy y varias figuras políticas ucranianas. El embajador Volker estuvo acompañado en sus reuniones por el embajador de Estados Unidos en la Unión Europea, Gordon Sondland. Basado en múltiples lecturas de estas reuniones que varios funcionarios estadounidenses me contaron, los embajadores Volker y Sondland presuntamente brindaron asesoramiento a los líderes ucranianos sobre cómo "navegar" las exigencias que el presidente le había hecho al Sr. Zelenskyy.

También supe de varios funcionarios estadounidenses que, alrededor del 2 de agosto, el Sr. Giuliani, según se informó, viajó a Madrid para reunirse con uno de los asesores del presidente Zelenskyy, Andriy Yermak. Los funcionarios estadounidenses caracterizaron esta reunión, que no se informó públicamente en ese momento, como un "seguimiento directo" de la llamada del Presidente con el Sr. Zelenskyy sobre los "casos" que habían discutido.

· Por separado, varios funcionarios estadounidenses me dijeron que, según los informes, el Sr. Giuliani había contactado en privado con varios otros asesores de Zelenskyy, incluido el Jefe de Gabinete Andriy Bohdan y el Presidente interino del Servicio de Seguridad de Ucrania Ivan Bakanov.4

· No sé si esos funcionarios se reunieron o hablaron con el Sr. Giuliani, pero varios funcionarios estadounidenses me dijeron por separado que el Sr. Yermak y el Sr. Bakanov tenían la intención de viajar a Washington a mediados de agosto.

El 9 de agosto, el presidente les dijo a los periodistas: "Creo que [el presidente Zelenskyy] va a llegar a un acuerdo con el presidente Putin y será invitado a la Casa Blanca". · Y esperamos verlo. Ya ha sido invitado a la Casa Blanca y quiere venir. Y creo que vendrá. Es una persona muy razonable. Quiere que haya paz en Ucrania, y creo que vendrá muy pronto, en realidad".

IV. Circunstancias previas a la llamada telefónica presidencial del 25 de julio

A partir de finales de marzo de 2019, apareció una serie de artículos en una publicación en línea llamada The Hill. En estos artículos, varios funcionarios ucranianos, especialmente el Fiscal General Yuriy Lutsenko, hicieron una serie de acusaciones contra otros funcionarios ucranianos y funcionarios y ex funcionarios estadounidenses. El Sr. Lutsenko y sus colegas alegaron, entre otras cosas:

4 En un informe publicado por el Proyecto de Investigación sobre la Corrupción y el Crimen Organizado (OCCRP) el 22 de julio, dos asociados del Sr. Giuliani viajaron a Kiev en mayo de 2019 y se reunieron con el Sr. Bakanov y otro asesor cercano de Zelenskyy, el Sr. Serhiy Shefir.

· que poseían evidencia de que funcionarios ucranianos, a saber, el Jefe de la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania, Artem Sytnyk y el miembro del Parlamento Serhiy Leshchenko, habían "interferido" en las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2016, supuestamente en colaboración con el DNC y la Embajada de Estados Unidos en Kiev; 5

· que la Embajada de Estados Unidos en Kiev, específicamente la embajadora de Estados Unidos, Marie Yovanovitch, quien había criticado la organización del Sr. Lutsenko por su pobre historial en la lucha contra la corrupción, supuestamente había obstaculizado el procesamiento de casos de corrupción por parte de las agencias ucranianas encargadas de aplicar la ley, incluso proporcionando una lista de "no enjuiciamiento", y había evitado que fiscales ucranianos viajaran a Estados Unidos expresamente para evitar que entregaran sus "evidencias" sobre las elecciones estadounidenses de 2016; 6 y

· que el ex vicepresidente Biden había presionado al ex presidente ucraniano Petro Poroshenko en 2016 para que despidiera al entonces fiscal general ucraniano Viktor Shokin para anular una supuesta investigación criminal sobre Burisma Holdings, una compañía de energía ucraniana en cuya junta directiva estaba el hijo del ex vicepresidente, Hunter. 7

En varios comentarios públicos, 8 el Sr. Lutsenko también declaró que deseaba comunicarse directamente con el Fiscal General Barr sobre estos asuntos. 9

Las acusaciones del Sr. Lutsenko surgieron en la víspera de la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Ucrania el 31 de marzo. Para entonces, el mecenas político del Sr. Lutsenko, el presidente Poroshenko, estaba por detrás del Sr. Zelenskyy en las encuestas y parecía probable que fuera derrotado. El Sr. Zelenskyy había dado a conocer su deseo de sustituir al Sr. Lutsenko como Fiscal General. El 21 de abril, el Sr. Poroshenko perdió la segunda vuelta ante el Sr. Zelenskyy de forma rotunda. Consultar Anexo para obtener información adicional.

5 El Sr. Sytnyk y el Sr. Leshchenko son dos de los principales rivales nacionales del Sr. Lutsenko. El Sr. Lutsenko no tiene capacitación legal y ha sido ampliamente criticado en Ucrania por politizar las investigaciones criminales y usar su mandato como Fiscal General para proteger a funcionarios ucranianos corruptos. Ha tenido desavenencias públicas con el Sr. Sytnyk, quien dirige el único organismo anticorrupción competente de Ucrania, y con el Sr. Leshchenko, un ex periodista de investigación que ha criticado en repetidas ocasiones el historial del Sr. Lutsenko. En diciembre de 2018, un tribunal ucraniano confirmó una queja de un miembro del Parlamento, el señor Boryslav Rozenblat, quien alegó que el señor Sytnyk y el señor Leshchenko habían "interferido" en las elecciones estadounidenses de 2016 al publicar un documento que detallaba los pagos corruptos realizados por el ex presidente ucraniano Viktor Yanukovich antes de su destitución en 2014. El Sr. Rozenblat había presentado originalmente la moción a fines de 2017 después de intentar huir de Ucrania en medio de una investigación por haber aceptado un gran soborno. El 16 de julio de 2019, el Sr.Leshchenko declaró públicamente que un tribunal ucraniano había revocado la decisión del tribunal inferior.

6 El Sr. Lutsenko más tarde le dijo al medio de comunicación ucraniano The Babel el 17 de abril que el embajador Yovanovitch nunca había proporcionado una lista de ese tipo y que, de hecho, él fue quien solicitó dicha lista.

7 El Sr. Lutsenko posteriormente le dijo a Bloomberg el 16 de mayo que el ex vicepresidente Biden y su hijo no estaban sujetos a ninguna investigación ucraniana actual, y que no tenía pruebas contra ellos. Otros altos funcionarios ucranianos también impugnaron sus acusaciones originales; un ex fiscal ucraniano de alto rango le dijo a Bloomberg el 7 de mayo que Shokin, de hecho, no estaba investigando Burisma en el momento de su despido en 2016.

8 Véanse, por ejemplo, los comentarios del Sr. Lutsenko a The Hill los días 1 y 7 de abril y su entrevista con The Babel el 17 de abril, en la que declaró que había hablado con el Sr. Giuliani sobre concertar un contacto con el Fiscal General Barr.

9 En mayo, el Fiscal General Barr anunció que estaba iniciando una investigación sobre los "orígenes" de la investigación [sobre la injerencia rusa en la elecciones]. Según el informe del OCCRP mencionado anteriormente (22 de julio), dos asociados del Sr. Giuliani afirmaron estar trabajando con funcionarios ucranianos para descubrir información que se convertiría en parte de esta investigación. En una entrevista con Fox News el 8 de agosto, el Sr. Giuliani afirmó que el Sr. John Durham, a quien el Fiscal General Barr designó para dirigir esta investigación, estaba "pasando mucho tiempo en Europa" porque estaba "investigando Ucrania". No sé hasta qué punto, en todo caso, el Sr. Giuliani está coordinando directamente sus esfuerzos en Ucrania con el Fiscal General Barr o el Sr. Durham.

· También se informó públicamente que el Sr. Giuliani se había reunido en al menos dos ocasiones con el Sr. Lutsenko: una en Nueva York a fines de enero y otra en Varsovia a mediados de febrero. Además, se informó públicamente que el Sr. Giuliani había hablado a fines de 2018 con el ex Fiscal General Shokin, en una llamada de Skype organizada por dos asociados del Sr. Giuliani. 10

· El 25 de abril, en una entrevista con Fox News, el Presidente calificó las afirmaciones del Sr. Lutsenko de "grandes" e "increíbles" y declaró que el Fiscal General "querría ver esto".

Alrededor del 29 de abril, supe por funcionarios estadounidenses con conocimiento directo de la situación que el embajador Yovanovitch había sido llamado repentinamente a Washington por altos funcionarios del Departamento de Estado para "consultas" y que probablemente sería removido de su cargo.

· Casi al mismo tiempo, también supe de un funcionario estadounidense que los "asociados" del Sr. Giuliani estaban tratando de contactar con el equipo entrante de Zelenskyy. 11

· El 6 de mayo, el Departamento de Estado anunció que la embajadora Yovanovitch finalizaría su misión en Kiev "según lo previsto".

· Sin embargo, varios funcionarios estadounidenses me dijeron que, de hecho, su gira se vio limitada debido a la presión derivada de las acusaciones del Sr. Lutsenko. Posteriormente, el Sr. Giuliani declaró en una entrevista con un periodista ucraniano publicado el 14 de mayo que la embajadora Yovanovitch fue "expulsada ... porque ella era parte de los esfuerzos contra el presidente".

El 9 de mayo, The New York Times informó que el Sr. Giuliani planeaba viajar a Ucrania para presionar al gobierno ucraniano para que llevara a cabo investigaciones que ayudarían al Presidente en su intento de reelección en 2020.

· En sus múltiples declaraciones públicas previas y posteriores a la publicación de este artículo, el Sr. Giuliani confirmó que estaba enfocado en alentar a las autoridades ucranianas a investigar las presuntas interferencias ucranianas en las elecciones estadounidenses de 2016 y las presuntas irregularidades cometidas por la familia Biden. 12

· En la tarde del 10 de mayo, el Presidente declaró en una entrevista con Politico que planeaba hablar con el Sr. Giuliani sobre el viaje.

· Unas horas después, el Sr. Giuliani canceló públicamente su viaje, alegando que Zelenskyy estaba "rodeado de enemigos del presidente [de Estados Unidos] ... y de Estados Unidos".

El 11 de mayo, el Sr. Lutsenko se reunió durante dos horas con el Presidente electo Zelenskyy, según un relato público hecho varios días después por el Sr. Lutsenko. El Sr. Lutsenko declaró públicamente que le había dicho al Sr. Zelenskyy que deseaba permanecer como Fiscal General.

10 Véanse, por ejemplo, los artículos mencionados anteriormente en Bloomberg (16 de mayo) y OCCRP (22 de julio).

11 No sé si estos asociados del Sr. Giuliani eran las mismas personas nombradas en el informe del OCCRP del 22 de julio, mencionado anteriormente.

12 Véase, por ejemplo, la aparición del Sr. Giuliani en Fox News en abril y sus tuits el 23 de abril y 10 de mayo. En su entrevista con The New York Times, el Sr. Giuliani declaró que el Presidente "básicamente sabe lo que estoy haciendo, como su abogado". El Sr. Giuliani también declaró: "No nos estamos inmiscuyendo en una elección, nos estamos inmiscuyendo en una investigación, lo cual tenemos derecho a hacer ... No hay nada ilegal en eso. . . Alguien podría decir que no es adecuado. Y esto no es política exterior: les estoy pidiendo que hagan una investigación que ya están haciendo y que otras personas les están diciendo que dejen de hacerlo. Y les voy a dar razones por las que no deberían detenerla porque esa información será muy, muy útil para mi cliente y puede resultar útil para mi gobierno ".

A partir de mediados de mayo, escuché de varios funcionarios estadounidenses que estaban profundamente preocupados por lo que vieron como la evasión del Sr. Giuliani de los procesos de toma de decisiones de seguridad nacional para interactuar con funcionarios ucranianos y transmitir mensajes entre Kiev y el Presidente. Esos funcionarios también me dijeron:

· que funcionarios del Departamento de Estado, incluidos los embajadores Volker y Sondland, habían hablado con el Sr. Giuliani con la intención de "contener el daño" a la seguridad nacional de Estados Unidos; y

· que los embajadores Volker y Sondland durante este período se reunieron con miembros de la nueva administración ucraniana y, además de discutir asuntos de política, trataron de ayudar a los líderes ucranianos a comprender y responder los diferentes mensajes que recibían de los canales oficiales estadounidenses, por un lado, y del Sr. Giuliani por el otro.

Durante este mismo período de tiempo, varios funcionarios estadounidenses me dijeron que al liderazgo ucraniano se le hizo creer que una reunión o una llamada telefónica entre el presidente y el presidente Zelenskyy dependería de si Zelenskyy mostraba su disposición a "cooperar" en los temas que habían sido ventilados públicamente por el Sr. Lutsenko y el Sr. Giuliani. (Nota: Esta era la percepción general sobre la situación que me transmitieron los funcionarios estadounidenses desde finales de mayo hasta principios de julio. No sé quién le dio este mensaje al liderazgo ucraniano, ni cuándo.) Consultar Anexo para obtener información adicional.

Poco después de la toma de posesión del presidente Zelenskyy, se informó públicamente que el Sr. Giuliani se reunió con otros dos funcionarios ucranianos: El Fiscal Especial Anticorrupción de Ucrania, Sr. Nazar Kholodnytskyy, y un ex diplomático ucraniano llamado Andriy Telizhenko. Tanto el Sr. Kholodnytskyy como el Sr. Telizhenko son aliados del Sr. Lutsenko e hicieron acusaciones similares en la serie de artículos mencionados anteriormente en The Hill.

El 13 de junio, el presidente le dijo a George Stephanopoulos de ABC que aceptaría información perjudicial sobre sus rivales políticos de un gobierno extranjero.

El 21 de junio, el Sr. Giuliani tuiteó: "El nuevo presidente de Ucrania aún no dice nada sobre la investigación de la interferencia ucraniana en 2016 y el presunto soborno de Biden a Poroshenko. Es momento de mostrar liderato e investigar si se quiere investigar cómo Ucrania fue maltratada por la gente de Hillary y Clinton". ·

A mediados de julio, supe de un cambio repentino de política con respecto a la asistencia de Estados Unidos a Ucrania. Consultar Anexo para obtener información adicional.

ANEXO: Apéndice clasificado





12 de agosto de 2019





(U) Apéndice clasificado



(U) La información clasificada complementaria se proporciona de la siguiente manera:

(U) Información adicional relacionada con la Sección II

Según varios funcionarios de la Casa Blanca con los que hablé, la transcripción de la llamada del presidente con el presidente Zelenskyy se colocó en un sistema informático administrado directamente por la Dirección de Programas de Inteligencia del Consejo de Seguridad Nacional (NSC). Éste es un sistema informático independiente reservado para información de inteligencia a nivel de palabra clave, como las acciones encubiertas. Según la información que recibí de los funcionarios de la Casa Blanca, algunos funcionarios expresaron su preocupación internamente de que esto sería un abuso del sistema y no era coherente con las responsabilidades de la Dirección de Programas de Inteligencia. Según los funcionarios de la Casa Blanca con los que hablé, ésta "no era la primera vez" bajo esta Administración que se colocaba una transcripción presidencial en este sistema a nivel de palabra clave con el único fin de proteger información políticamente delicada, en lugar de información de importancia para la seguridad nacional.

(U) Información adicional relacionada con la Sección IV

Me gustaría ampliar dos cuestiones mencionadas en la Sección IV que podrían tener cierta conexión con el intento general para presionar al liderazgo ucraniano. Como no sé definitivamente si las decisiones mencionadas a continuación están relacionadas con los esfuerzos más amplios que describo, he optado por incluirlas en el anexo clasificado. Si de hecho representan deliberaciones y decisiones políticas genuinas formuladas para promover la política exterior y seguridad nacional de Estados Unidos, podría plantearse razonablemente que los hechos están clasificados.

· Me enteré, por varios funcionarios estadounidenses, de que, alrededor del 14 de mayo, el Presidente le instruyó al Vicepresidente Pence que cancelara su viaje planeado a Ucrania para asistir a la toma de posesión del presidente Zelenskyy el 20 de mayo; en su lugar, el Secretario de Energía, Rick Perry, encabezó la delegación. Según estos funcionarios, también se les "dejó en claro" que el Presidente no quería reunirse con el Sr. Zelenskyy hasta que viera cómo Zelenskyy "decidía actuar" en el cargo. No sé cómo se comunicó esta orientación, ni quién la comunicó. Tampoco sé si esta acción estuvo relacionada con la comprensión más amplia, descrita en la carta sin clasificar, de que una reunión o una llamada telefónica entre el presidente y el presidente Zelenskyy dependería de si Zelenskyy mostraba su disposición a "cooperar" en los temas que habían sido ventilados públicamente por el Sr. Lutsenko y el Sr. Giuliani.

· El 18 de julio, un funcionario de la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB) les informó a los departamentos y agencias que el presidente "a principios de ese mes" había emitido instrucciones para suspender toda la asistencia de seguridad de Estados Unidos a Ucrania. Ni el personal de la OMB ni el del NSC sabían por qué se había emitido esta instrucción. Durante las reuniones interinstitucionales del 23 y 26 de julio, los funcionarios de la OMB nuevamente declararon explícitamente que las instrucciones para suspender esta asistencia habían venido directamente del Presidente, pero aún no tenían conocimiento de una justificación política. A principios de agosto, escuché de funcionarios estadounidenses que algunos funcionarios ucranianos sabían que la ayuda estadounidense podría estar en peligro, pero no sé cómo ni cuándo se enteraron